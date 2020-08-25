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    3萬字長文全登！中國《人民日報》3全版轟龐皮歐

    中國《人民日報》全文刊登新華社長達3萬多字的社評，反駁美國國務卿龐皮歐言論。（圖取自人民日報官網）

    中國《人民日報》全文刊登新華社長達3萬多字的社評，反駁美國國務卿龐皮歐言論。（圖取自人民日報官網）

    2020-08-25 20:53:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家通訊社新華社今（25日）晨發表「蓬佩奧（龐皮歐）涉華演講的滿嘴謊言與事實真相」一文，內容長達3萬多字，回擊龐皮歐的演說內容；官媒《人民日報》也相當配合，今天以3個全版篇幅全文刊登。

    龐皮歐上個（7）月以《共產中國與自由世界的未來》為題發表演說，指出中共充滿野心，呼籲盟邦與中國人共同改變中國共產黨，一起對抗暴政捍衛自由，並強調「如果自由世界不改變，共產中國一定會改變我們」。

    本報報導，《新華社》今晨發表一篇《蓬佩奧（龐皮歐）涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》的社評，從龐皮歐的演說中挑出26個論點，包括宗教自由、新疆人權、中國害全球疫情升溫、中美間不平等貿易、竊取知識產權、香港與南海問題等言論，一一提出反擊，直指龐皮歐「全盤否定中美關係，惡意攻擊中國共產黨領導和中國政治制度」，並辯解「中國依法保障宗教信仰自由」、「新疆根本不存在所謂的『集中營』」等。

    該文提出的最後一點為龐皮歐主張的「美國應強化在東海、南海及台灣海峽自由巡航行動、組建太空部隊來防止中國侵略擴張」，新華社宣稱，「5000年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因」，中方從未擴大自己的主權聲索，並根據國際法，透過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭端。

    該篇文章篇幅長達3萬3000字，中國官媒《人民日報》今天也罕見以「10到12版」整整3個全版篇幅大力支持，全文刊登；該文也獲其他中國新聞網轉登，中華人民共和國國防部官網也找得到。

    相關新聞請見：龐皮歐籲全球對抗暴政 中官媒跳腳夜發3萬字長文痛罵霸凌

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