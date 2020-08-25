龐皮歐籲全球對抗暴政 中官媒跳腳夜發3萬字長文痛罵霸凌

針對美國國務卿龐皮歐先前發表演說，中國官媒《新華社》深夜發布長達3萬多字長文駁斥。圖為美國總統川普（圖左）及中國國家主席習近平，示意圖。（資料照，美聯社）

2020-08-25 12:20:54

〔即時新聞／綜合報導〕中美關係持續惡化，中國官媒《新華社》今凌晨針對美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發表社評，內容整理了26點、長達3萬多字，反駁龐皮歐先前發表的演說內容，並稱中國從來沒有侵略擴張的基因，從未擴大自己的主權聲索，至於「港版國安法」更是「民心所向」，反控美方奉行單邊主義破壞國際秩序、霸凌行徑挑戰國際關係準則。

龐皮歐7月23日在加州「尼克森總統圖書館暨博物館」以《共產中國與自由世界的未來》為題發表演說，內容批評中共充滿野心，呼籲盟邦與中國人共同改變中國共產黨，一起對抗暴政捍衛自由，並強調自由世界必須戰勝中共暴政，否則它必將改變我們。針對中國解放軍的侵略，龐皮歐也批中共是要擴張中國帝國，並指，「中國共產黨最大的謊言是為中國14億人民代言」、「14億中國人民在國內受到監控、迫害」、「中國渴望建立全球霸權，威脅國際條約」、「中國武漢的醫生如能獲准對新冠肺炎疫情示警，全球疫情不會發展到今天的程度」、「中國竊取美國的知識產權和商業機密」、「中國在新疆設立『集中營』進行壓迫」等。

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對此，《新華社》今凌晨發表一篇《蓬佩奧（龐皮歐）涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》的社評，針對龐皮歐的批評予以否認並一一提出異議。社評中指稱，龐皮歐的演說惡意攻擊中國，挑撥中國共產黨與人民的聯繫，並對中國內外政策無端指責，散布中國威脅論，並稱「中國共產黨沒有任何自己的特殊利益，」、「中國依法保障宗教信仰自由」、「龐皮歐要以『不信任並要驗證』的做法與中國打交道，充滿了濃厚的冷戰思維和強烈的意識形態偏見以及居高臨下、以勢壓人的霸凌作風」。

針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，社評則強調「中國醫生迅速向政府發出預警，政府隨即向全世界發出警告，然而西方國家沒有聽取這些警告」。其他反駁還包含，「中國是全球創新大國和知識產權大國」、「新疆根本不存在所謂的『集中營』」、「中國中央政府始終堅定不移地貫徹『一國兩制』方針」、「香港國安法僅針對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為，懲治的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子」等。

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