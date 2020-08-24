普廷政敵納瓦尼昏迷 德國醫院：確有中毒跡象

德國夏里特醫院今日表示，檢查發現納瓦尼（見圖）有中毒跡象，所幸醫生認為目前沒有生命危險。（資料照，路透）

2020-08-24 23:24:55

〔即時新聞／綜合報導〕疑似遭人下毒陷入昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），22日終於在德國非政府組織的協助下轉診德國柏林。收治他的夏里特（Charite）醫院今（24）日表示，檢查發現納瓦尼有中毒跡象，所幸醫生認為他目前沒有生命危險。

《美聯社》報導，夏里特醫院在一份聲明中表示，自納瓦尼搭機從西伯利亞出發並於週六入院以來，一直在對他進行檢查的醫療團隊發現他的體內存有「膽鹼酯酶抑制劑」（Cholinesterase inhibitors）。

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「膽鹼酯酶抑制劑」可在多種藥物、農藥和神經毒劑中發現。但是，夏里特的醫生說，目前還不知道納瓦尼所接觸到的是哪種特定物質。

醫院聲明指出：「患者正在加護病房，仍然處於誘導昏迷。他的健康問題嚴重，但目前沒有生命危險。」

德國官方說，納瓦尼在柏林的醫院處於危急但穩定的狀態，醫院也在特殊的保護狀態下，以確保納瓦尼的安全。

納瓦尼的支持者認為，納瓦尼是在飛機上喝茶中毒，稱下毒的幕後主使一定是克里姆林宮，且認定克里姆林宮還拖延納瓦尼到德國接受救治。

俄國醫生則說，迄今在納瓦尼體內找不到絲毫毒物蹤跡。

納瓦尼（中）22日在德國非政府組織的協助下轉診德國柏林。（路透）

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