普廷頭號政敵疑被下毒昏迷 飛機迫降

俄羅斯總統普廷的頭號政敵納瓦尼，二十日疑似被下毒，目前仍在加護病房救治中。（法新社檔案照）

2020-08-21 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕俄羅斯總統普廷頭號政敵、四十四歲的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）廿日上午搭乘從俄羅斯西伯利亞城市托木斯克飛往首都莫斯科的班機時，突然身體不適昏厥，飛機緊急迫降西伯利亞的鄂木斯克，將納瓦尼送院治療，目前納瓦尼仍未清醒，正在加護病房中，需要仰賴呼吸器。納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）懷疑納瓦尼遭蓄意下毒；克里姆林宮則說，祝納瓦尼早日康復。

亞爾米許說，納瓦尼當天上午只在機場咖啡廳中喝了一杯茶，上機後便開始不斷冒汗，後來納瓦尼走進廁所、失去意識。亞爾米許認為，一定是有人在茶中下毒。

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上機前喝茶 起飛後冒汗

收治納瓦尼的西伯利亞鄂木斯克第一緊急醫院表示，納瓦尼的病情雖很嚴峻，但處於穩定狀況，他們正在努力搶救；至於病因，醫生們僅坦承納瓦尼可能中毒，拒絕透露更多細節。俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）則指出，警方只認為納瓦尼中毒的原因可能是他前一天晚上吃或喝了什麼；對此，亞爾米許澄清，納瓦尼前一天晚上沒有飲酒與服用藥物。而納瓦尼的妻子尤莉亞抵達醫院後，竟因無法出示結婚證書驗證身分，被拒於門外無法探視。

納瓦尼個人醫生阿什赫明說，他們正在安排讓納瓦尼轉院至歐洲治療，可能到德國。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿日表示，會考慮同意讓納瓦尼至國外治療。他說，下毒說法需要證據，目前還沒有檢驗結果，「我們希望他早日康復」。

納瓦尼二○一七年曾被人用防腐劑潑臉，弄傷一隻眼睛，他去年遭俄羅斯政府行政拘留時，在獄中出現嚴重過敏症狀後緊急送醫，當時納瓦尼的團隊也提出了毒害的可能性，但獄方拒絕調查。

近幾年疑似由俄羅斯當局所為的毒害案件，包括二○○四年前烏克蘭總統尤申科，他當時是反對派領袖，正競選總統，據稱用餐時遭下毒，體內驗出比正常值高一千倍的戴奧辛。接著在二○○六年，前蘇聯國家安全委員會（KGB）中校利特維內柯於倫敦旅館內，遭人在茶水中以罕見的放射性同位素「釙二一○」下毒不治。二○一八年，流亡英國的俄國前特務斯克里帕爾和女兒在家門口遭俄國製軍事級神經性毒劑「諾維喬克」攻擊，斯克里帕爾被救活，女兒死亡。

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