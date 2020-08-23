俄醫生大轉彎 納瓦尼轉院德國柏林

批評俄羅斯總統普廷不遺餘力的俄國反對派領袖納瓦尼，二十二日在俄國鄂木斯克被抬上擔架，送上一輛救護車，準備駛往機場轉診德國柏林。（路透）

2020-08-23 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕疑似遭人下毒陷入昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，廿二日終於在德國非政府組織「電影支持和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）的協助下，搭乘其所承租的空中救護機到德國首都柏林，之後轉入夏里特（Charite）醫院救治。該基金會主席比季李（Jaka Bizilj）說，納瓦尼挺過了航程，目前的狀況穩定。

納瓦尼目前狀況穩定

該包機廿二日上午約八點從俄國西伯利亞西南部城市鄂木斯克起飛。納瓦尼的妻子尤莉雅在社群媒體Instagram上貼出一張他在擔架上的照片，並感謝支持者「堅持不懈」；她說，「沒有各位支持，我們就無法將他（從俄國）帶走！」

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納瓦尼廿日在機上失去意識後，即緊急送到鄂木斯克一所醫院治療。俄國醫生指稱，他除了昏迷，呼吸還要靠呼吸器、病情嚴重，狀況「太不穩定」而無法運送。俄國醫生原本拒絕讓他轉院，但在其家屬與幕僚紛紛要求同意他轉往德國治療後，這些醫生又「大轉彎」，聲稱若其親屬願意「自負風險」，就「不介意」他轉院，於廿一日晚間宣布同意轉院。

鄂木斯克的俄國醫生廿二日還發表聲明，強調迄今在納瓦尼體內找不到絲毫毒物蹤跡，只有尿液中出現酒精與咖啡因反應。針對俄國醫生一度拒絕同意納瓦尼轉院，其支持者指控此乃俄國當局的陰謀，旨在拖到他身體系統內查不到任何毒物。俄國許多批評普廷和克里姆林宮的人士，下場不是病重就是死亡，原因顯然都與中毒有關。

納瓦尼的發言人亞爾米許則說，納瓦尼的生命及健康之戰才剛開打，但至少我們目前已踏出第一步。俄國在野政治人物雅辛（Ilya Yashin）亦推文寫道，「我現在覺得鬆一口氣，像經過漫長談判後，恐怖份子放了一名人質一樣」。

二十二日在俄國首都莫斯科以東六一○○公里的伯力市所舉行的一場聲援地方官員的抗議活動中，有示威者高舉納瓦尼的照片，上面的俄文標語寫著：「納瓦尼遭人下毒，我們知道誰幹的，亞歷塞依（Alexei，納瓦尼的名字）你得活下來」。（美聯社）

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