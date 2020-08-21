為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    發出痛苦長嚎 普廷政敵毒發影片疑曝光

    俄國反對派領袖納瓦尼中毒昏迷，引發國際關注。（美聯社）

    俄國反對派領袖納瓦尼中毒昏迷，引發國際關注。（美聯社）

    2020-08-21 10:35:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）驚傳遭人下毒，目前仍在昏迷中，情況不樂觀，網路上更流傳出一段納瓦尼登機後毒發，痛苦哀嚎的影像。

    綜合外媒報導，社群媒體上曝光一段影片，有民眾在機上錄下疑似納瓦尼毒發影片，可清楚聽聞拍攝者後方傳來一聲聲痛苦長嚎，醫護人員在走道上穿梭，但並沒有拍到納瓦尼本人。

    44歲的納瓦尼是俄國總統普廷頭號政敵，發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）指出，納瓦尼當天登機前在機場喝了一杯茶，上機後便開始不斷冒汗，走進廁所後失去意識，高度懷疑有人在茶中下毒。

    納瓦尼目前仍在昏迷中，他的情況引起國際關注，預計安排專機送至德國治療。對此，克里姆林宮表示祝納瓦尼早日康復，若有證據顯示遭人下毒，一定會下令徹查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯反對派領袖住進加護病房 疑飛機上的茶水遭下毒
    2020-08-20 13:43

    俄羅斯反對派領袖住進加護病房 疑飛機上的茶水遭下毒
    俄中組「金融同盟」致力去美元化 兩國貿易美元結算首次破50％
    2020-08-17 17:04

    俄中組「金融同盟」致力去美元化 兩國貿易美元結算首次破50％
    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信

    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信
    總統壞了！普廷臉書自PO惡搞圖 高喊：俄國正在拯救世界
    2020-08-13 18:54

    總統壞了！普廷臉書自PO惡搞圖 高喊：俄國正在拯救世界
    俄若唆使神學士下懸賞令 龐皮歐：必讓俄國付出巨大代價
    2020-08-13 10:34

    俄若唆使神學士下懸賞令 龐皮歐：必讓俄國付出巨大代價
    伊甸攜手滙豐挺象圈社區 滙聚愛心十年有成

    伊甸攜手滙豐挺象圈社區 滙聚愛心十年有成
    軍情動態》傳俄國1架米格-31戰機緊急迫降 當局稱只是起落架問題
    2020-08-12 15:01

    軍情動態》傳俄國1架米格-31戰機緊急迫降 當局稱只是起落架問題
    國際今日熱門
    2020-08-20 12:41

    利比亞沿岸今年最嚴重移民船難 引擎爆炸釀45死

    2020-08-20 12:21

    消防員疲於奔命、資源枯竭！加州72hr內1萬次雷擊 傳逾300起火災

    2020-08-20 11:37

    史無前例！實驗通過最終許可 美佛州將釋放7.5億隻基改蚊子

    2020-08-20 11:35

    軍武新知》美空軍將研發極音速核武？ 一份文件透露未來方向

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播