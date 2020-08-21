發出痛苦長嚎 普廷政敵毒發影片疑曝光

俄國反對派領袖納瓦尼中毒昏迷，引發國際關注。（美聯社）

2020-08-21 10:35:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）驚傳遭人下毒，目前仍在昏迷中，情況不樂觀，網路上更流傳出一段納瓦尼登機後毒發，痛苦哀嚎的影像。

綜合外媒報導，社群媒體上曝光一段影片，有民眾在機上錄下疑似納瓦尼毒發影片，可清楚聽聞拍攝者後方傳來一聲聲痛苦長嚎，醫護人員在走道上穿梭，但並沒有拍到納瓦尼本人。

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44歲的納瓦尼是俄國總統普廷頭號政敵，發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）指出，納瓦尼當天登機前在機場喝了一杯茶，上機後便開始不斷冒汗，走進廁所後失去意識，高度懷疑有人在茶中下毒。

納瓦尼目前仍在昏迷中，他的情況引起國際關注，預計安排專機送至德國治療。對此，克里姆林宮表示祝納瓦尼早日康復，若有證據顯示遭人下毒，一定會下令徹查。

New footage from the flight Alexei Navalny was on shows paramedics rushing to help amid his groans of pain.



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