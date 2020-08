發出痛苦長嚎 普廷政敵毒發影片疑曝光

2020-08-21 10:35:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)驚傳遭人下毒,目前仍在昏迷中,情況不樂觀,網路上更流傳出一段納瓦尼登機後毒發,痛苦哀嚎的影像。

綜合外媒報導,社群媒體上曝光一段影片,有民眾在機上錄下疑似納瓦尼毒發影片,可清楚聽聞拍攝者後方傳來一聲聲痛苦長嚎,醫護人員在走道上穿梭,但並沒有拍到納瓦尼本人。

請繼續往下閱讀...

44歲的納瓦尼是俄國總統普廷頭號政敵,發言人亞爾米許(Kira Yarmysh)指出,納瓦尼當天登機前在機場喝了一杯茶,上機後便開始不斷冒汗,走進廁所後失去意識,高度懷疑有人在茶中下毒。

納瓦尼目前仍在昏迷中,他的情況引起國際關注,預計安排專機送至德國治療。對此,克里姆林宮表示祝納瓦尼早日康復,若有證據顯示遭人下毒,一定會下令徹查。

New footage from the flight Alexei Navalny was on shows paramedics rushing to help amid his groans of pain.



Get more on this story here: https://t.co/zQroh2oxks pic.twitter.com/ejDmyBrqt4