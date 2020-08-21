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    普廷政敵疑被下毒昏迷 主治醫師稱病情不穩拒絕轉院

    鄂木斯克第一緊急醫院主治醫師穆拉霍夫斯基（圖）表示，納瓦尼病情仍不穩，他們不會允許納瓦尼轉院至德國。（法新社）

    鄂木斯克第一緊急醫院主治醫師穆拉霍夫斯基（圖）表示，納瓦尼病情仍不穩，他們不會允許納瓦尼轉院至德國。（法新社）

    2020-08-21 17:04:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）20日疑遭下毒陷入昏迷，緊急送醫救治。消息傳出後，德國已有團體派出專機，希望將納瓦尼接到首都柏林治療。但俄羅斯的主治醫師今天（21日）卻說，納瓦尼病情不穩，拒絕讓他轉院。納瓦尼的發言人批評，此舉等同將納瓦尼置於死地。

    綜合外媒報導，納瓦尼20日上午在飛往俄羅斯首都莫斯科的班機上突然昏厥，班機緊急降落於西伯利亞鄂木斯克，納瓦尼被送往鄂木斯克第一緊急醫院救治。納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）懷疑納瓦尼的茶水遭蓄意下毒。

    消息傳出後，關注人權議題的德國柏林「電影支持和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）已經派出醫療專機，準備將納瓦尼接到柏林慈善醫院（Charité hospital）接受治療。據了解，此專機稍早已抵達鄂木斯克。

    然而，鄂木斯克第一緊急醫院的主治醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）今天受訪時表示，納瓦尼目前病情雖有略微好轉，但仍不穩定，他們不會允許納瓦尼轉院。

    納瓦尼發言人亞爾米許批評，主治醫師此一決定是「對納瓦尼性命的直接威脅」，讓納瓦尼繼續留在缺乏良好設備與診斷的鄂木斯克醫院，而不讓他轉院，等同於危害他的性命。亞爾米許強調，他們會就此向歐洲人權法院上訴。

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