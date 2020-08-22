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    納瓦尼沒中毒？ 克宮被控阻擋轉院德國

    收治俄國反對派領袖納瓦尼的鄂木斯克當地醫院主任穆拉霍夫斯基，二十一日對媒體說明其病情，除否認納瓦尼的病因是中毒外，並拒絕同意讓他轉診到德國治療。（美聯社）

    收治俄國反對派領袖納瓦尼的鄂木斯克當地醫院主任穆拉霍夫斯基，二十一日對媒體說明其病情，除否認納瓦尼的病因是中毒外，並拒絕同意讓他轉診到德國治療。（美聯社）

    2020-08-22 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼廿日搭機時失去意識，緊急送往西伯利亞西南部城市鄂木斯克（Omsk）的醫院救治，在加護病房昏迷不醒。德國廿一日派出專機和醫護人員至當地，準備把他轉院至德國柏林，但遭院方以「病情不穩」為由拒絕，還稱納瓦尼無中毒跡象。對此，納瓦尼的妻子尤莉雅說，俄國醫生讓人無法信任，並發推文懇求總統普廷，希望讓納瓦尼出國就醫。

    救治納瓦尼的醫院主任穆拉霍夫斯基表示，四十四歲的納瓦尼被診斷出罹患低血糖導致的一種代謝疾病，且衣服及手指均發現微量的工業化學物質。他強調，幾位頂尖的醫師已從莫斯科飛來診治納瓦尼，「莫斯科的醫生不會比歐洲的差」。院方還指稱，尚未發現納瓦尼有任何中毒跡象，他體內沒有絲毫毒物，「我們不認為」他中毒。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，仍不清楚其致病原因，能否轉院是「醫療決定」。

    在德國總理梅克爾表示願提供治療後，一個非政府組織的空中救護包機已飛抵鄂木斯克；柏林夏里特診所已準備收治，費用由私人支付。德國醫療團隊廿一日稍後獲准探視納瓦尼。

    醫師原同意轉院 最後變卦

    納瓦尼的發言人亞爾米許推文批評醫師不准轉院，就是企圖謀害，這就是醫師及「欺詐」的俄國當局此刻行徑。她並宣稱，醫師原先同意轉院，最後一刻卻拒發同意書；「這個決定，當然不是他們做的，而是克宮」。

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