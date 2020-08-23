為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    行動力挺！「香港之路」一週年 日、港人東京街頭再組人鏈

    今天是全港手牽手人鏈活動「香港之路」一週年，日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，雖然人數不多，但日本人、在日港人透過行動「人間の鎖」力挺，讓不少網友相當感動。（圖取自《立場新聞》直播）

    今天是全港手牽手人鏈活動「香港之路」一週年，日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，雖然人數不多，但日本人、在日港人透過行動「人間の鎖」力挺，讓不少網友相當感動。（圖取自《立場新聞》直播）

    2020-08-23 22:34:02

    〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日是全港手牽手人鏈活動「香港之路」一週年，去年香港活動參與人數超過21萬人，人龍長達60公里，今天日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，雖然人數不多，但日本人、在日港人透過行動「人間の鎖」力挺，讓不少網友相當感動。

    去年「香港之路」活動橫跨3條主要港鐵道路港島線、荃灣線及觀塘線，原定距離約45公里，因參與人數比預定多，延長路線15公里至60公里，估計出席人數超過21萬。除此之外，還有許多香港市民響應活動，自發登上獅子山牽手表達訴求，並亮起手電筒或手機，成為一條圍繞獅子山的光鍊。

    「香港之路」靈感源自發生於1989年8月23日的歷史性事件「波羅的海之路」（The Baltic Way），當時波羅的海畔三小國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞超過200萬人參加，和平宣示三國團結一致對抗蘇聯。

    《立場新聞》報導，適逢「香港之路」活動一週年，日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，約有50名的日本人以及在日港人組成「人間の鎖」聲援香港，更有人揮舞「光復香港，時代革命」旗幟，畫面相當動人。

    許多網友看完都被感動，紛紛留言「路雖難行，但沿途有你和我，互相扶持，彼此守望，定能看見曙光」、「感謝日本手足」、「多謝日本的朋友」、「五大訴求 缺一不可」、「有人的地方，就有聲音，越打壓，只會越大聲」、「不會忘記您們年輕人的付出」、「很懷念在香港曾參與「香港之路」的時刻，各位手足還好嗎」。

    「人間の鎖」相關直播

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    CNN回顧2019年全球大事 港反送中5張關鍵畫面上榜
    2019-12-03 13:57

    CNN回顧2019年全球大事 港反送中5張關鍵畫面上榜
    反送中》天橋上寫大事記 46秒走過「光復香港之路」
    2019-09-24 21:34

    反送中》天橋上寫大事記 46秒走過「光復香港之路」
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    港多地自築人鏈 「唱和」反送中
    2019-09-13 05:30

    港多地自築人鏈 「唱和」反送中
    民主抗爭！「香港之路」人龍長達60公里 超過21萬人牽手相挺
    2019-08-24 11:52

    民主抗爭！「香港之路」人龍長達60公里 超過21萬人牽手相挺
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    反送中》香港823萬人牽手登場 立陶宛同步響應
    2019-08-23 21:10

    反送中》香港823萬人牽手登場 立陶宛同步響應
    國際今日熱門
    2020-08-23 00:22

    疫外危險！美消防員紮營合宿滅野火 憂爆武肺群聚感染

    2020-08-23 00:36

    在希臘襲警、企圖賄賂不認罪 曼聯隊長獲釋

    2020-08-23 06:23

    帶海洛因從巴基斯坦闖印度 5運毒犯在邊境遭槍殺

    2020-08-23 06:45

    少女25樓墜下！ 父心急搶接被砸中一起身亡 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播