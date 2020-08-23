行動力挺！「香港之路」一週年 日、港人東京街頭再組人鏈

今天是全港手牽手人鏈活動「香港之路」一週年，日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，雖然人數不多，但日本人、在日港人透過行動「人間の鎖」力挺，讓不少網友相當感動。（圖取自《立場新聞》直播）

2020-08-23 22:34:02

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日是全港手牽手人鏈活動「香港之路」一週年，去年香港活動參與人數超過21萬人，人龍長達60公里，今天日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，雖然人數不多，但日本人、在日港人透過行動「人間の鎖」力挺，讓不少網友相當感動。

去年「香港之路」活動橫跨3條主要港鐵道路港島線、荃灣線及觀塘線，原定距離約45公里，因參與人數比預定多，延長路線15公里至60公里，估計出席人數超過21萬。除此之外，還有許多香港市民響應活動，自發登上獅子山牽手表達訴求，並亮起手電筒或手機，成為一條圍繞獅子山的光鍊。

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「香港之路」靈感源自發生於1989年8月23日的歷史性事件「波羅的海之路」（The Baltic Way），當時波羅的海畔三小國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞超過200萬人參加，和平宣示三國團結一致對抗蘇聯。

《立場新聞》報導，適逢「香港之路」活動一週年，日本東京街頭也出現人鏈活動聲援香港，約有50名的日本人以及在日港人組成「人間の鎖」聲援香港，更有人揮舞「光復香港，時代革命」旗幟，畫面相當動人。

許多網友看完都被感動，紛紛留言「路雖難行，但沿途有你和我，互相扶持，彼此守望，定能看見曙光」、「感謝日本手足」、「多謝日本的朋友」、「五大訴求 缺一不可」、「有人的地方，就有聲音，越打壓，只會越大聲」、「不會忘記您們年輕人的付出」、「很懷念在香港曾參與「香港之路」的時刻，各位手足還好嗎」。

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