反送中》香港823萬人牽手登場 立陶宛同步響應

2019-08-23 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港連登討論區的「連登仔」（即網友）以30年前的「波羅的海之路」（The Baltic Way）成功的和理非抗爭為榜樣，今（23）日晚間7點發起全港人鏈活動「香港之路」（Hong Kong），繼續傳達5大訴求、呼籲政府落實一國兩制，力爭港人高度自治、民主、人權、自由和生活方式。

除了立陶宛議員阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）公開力挺港人外，立陶宛人也會在當地時間下午3點（台灣時間晚上8點）同步響應。

晚間7時，香港各區已有數十人開始集結，現場也有見到外國人士響應，有名荃灣的外籍人士指出，透過藍儂牆（連儂牆）的宣傳得知消息，前來參與。

晚間8時是原訂開始牽手組人鏈的時間，現場港人開著手機的手電筒，高喊「香港加油」。

晚間9點左右，有人響應#Eye4HK，現場港人紛紛以右手遮眼、左手拿著手機，還有人大喊「黑警還眼」。

1989年的8月23日，波羅的海3小國愛沙尼亞（Estonia）、拉脫維亞（Latvia）和立陶宛（Lithuania）約800萬的人口中，有200萬人站出來，手牽手組成人鏈，表達脫離蘇聯、獨立建國的訴求，因此港人決定在30年後的同一天，用同樣的方式喚起國際社會關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法