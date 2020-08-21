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    軍情動態》美國傳規劃在南韓部署長程加農火砲 可攻擊北京上海

    美國正在研發的1600公里加農砲，一旦部署在南韓將可攻擊到北京、上海等中國心臟地帶。美軍火砲示意圖。（路透）

    美國正在研發的1600公里加農砲，一旦部署在南韓將可攻擊到北京、上海等中國心臟地帶。美軍火砲示意圖。（路透）

    2020-08-21 10:23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國若試圖奪取台灣或占領南海有爭議的領土，能夠迅速協助的無疑是美國海空軍，因此，美國陸軍不斷研究本身在亞太戰爭中所扮演的角色，目前傳出正在研發的1600公里加農砲或許是重中之重，計畫部署在日本、南韓、菲律賓等盟國，若是落腳韓國將可攻擊到北京、上海等中國心臟地帶。

    《富比士》報導，美國智庫蘭德（RAND）已於去年研究過南韓、日本和菲律賓的潛在基地，結果顯示若將射程1200公里超級大砲或高超音速飛彈部署在這3國，都有機會擊中中國境內的目標，跟過去只能透過空中或海上平台進行打擊，無疑增加了聯合部隊的靈活性。

    當然，蘭德指出美國並不能保證南韓、日本或菲律賓都會希望成超級大砲的基地，因為部署地區可能極易受到來自中國的攻擊，甚至在美軍入駐之前就被解放軍摧毀。雖然有這些隱憂，美軍新型高超音速飛彈仍預計將從2023年服役，1600公里射程的戰略長程加農炮也將於同年開始測試。

    對此，韓媒《朝鮮日報》指出，從日本、南韓、菲律賓被蘭德選中的潛在基地來看，南韓將是打擊中國核心地區的最佳位置，一旦超級大砲入駐於此，北京、上海等中國心臟地區都進入了射程範圍之內。

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