黃之鋒爆Apple香港自我審查 口罩「禁黃不禁藍」、不能有香港兩字

Apple Store員工爆料公司在口罩及卡通肖像（memoji）自我審查。（圖擷取自黃之鋒臉書粉絲專頁）

2020-08-20 13:57:34

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法通過後，港人權利及自由遭到打壓，前香港眾志秘書長黃之鋒今在臉書透露，他收到香港Apple Store員工爆料，員工指公司禁止員工佩戴黃色（香港民主運動支持者代表色）口罩，但藍色（香港建制派支持者代表色）口罩就能戴，員工證上的卡通肖像（memoji）也不得選擇黃色或黑色的衣物，已是強烈自我政治審查。

黃之鋒在臉書貼出香港Apple Store員工爆料訊息，指控公司除了禁止員工配戴黃色或附有香港字樣的口罩，更有經理在開會期間公開表示，員工證上的卡通肖像不准選擇任何黃色和黑色款式的衣物，更以僱員合約要脅更改肖像設計，不得使用黑色或黃色衣物。

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Apple Store員工強調，公司本身提供的口罩品質很差，每天也只提供一個，但因為店面業務需求，店員必須不停講話，到最後大家都用自己的口罩，然而近期疫情復燃，口罩貨源有限，但店經理卻不停刁難，黃色口罩、寫有FDNOL（Five Demands Not One Less（五大訴求，缺一不可））、香港字樣的口罩都不能戴，「但藍色就可以」。

黃之鋒認為，Apple作為美資跨國企業，為求迎合少數中國員工與顧客，處處進行政治審查，抱持有色眼鏡對待員工，實在是相當過份。黃之鋒呼籲，Apple香港應盡快對此事作出回應，若情況仍持續，只會引起國際傳媒關注，屆時相信美國總部很快就要針對此事件回應。

APPLE Store員工指出，口罩上有香港字樣的口罩也被禁止配戴。圖為示意圖。（美聯社）

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