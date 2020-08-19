課程加警語、作業匿名 港國安法影響擴及美哈佛等名校

中國五星旗。（美聯社檔案照）

2020-08-20 00:15:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國在香港強行實施「香港國安法」的影響，正蔓延到美國的高等教育精英學府。「華爾街日報」19日報導，哈佛大學、普林斯頓大學等美國大學名校，今年秋季開始的課程，有些將會附上警語：「這門課或許包含被中國認為政治敏感的內容」；學校也在衡量保護學生、教師不受中國當局以觸犯國安法為由起訴的措施。

報導指出，普林斯頓大學的一門中國政治學課程，學生作業將使用代碼，而非姓名，以免身分曝光；安默斯特學院（Amherst College）一名教授，正考慮網路匿名討論，讓學生可以暢所欲言。哈佛大學商學院也許會允許有人身風險顧慮的學生，不參與政治敏感議題的討論。

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由於許多大學因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的影響，至少今年秋季班這學期將採網路授課，使許多來自中國、香港的學生要透過視訊上課，一些學者擔心，上課內容會被錄下，最終落入中共當局手裡，因此，如何避免受香港國安法影響，成了迫切的問題。

2018到19學年度，美國各大學共有將近37萬名中國學生、約7000名香港學生，這些中、港留學生出於想更了解自己國家以及世界對其看法，多半修讀中國法律、文化和政治學課程。

普林斯頓大學中國政治學助理教授楚克斯（Rory Truex）的新學期課程，會附有警語，警告課程或許會有對中國當局而言敏感或者關切的內容，學生用代號交作業。他說，「我們不能自我審查」，「如果我們出於害怕而停止教授天安門事件、新疆問題，或任何中國政府不希望我們談論的敏感話題，我們屈服了，就輸了」。

在哈佛商學院教政治學的瑞斯麥爾（Meg Rithmire）也打算在她開設的碩士一年級必修課採取類似作法，課程內容包括中國監禁維吾爾族、香港、台灣和中共統治正當性等議題。她說，院內也正在研究，准許包括美國學生在內，若擔心公開討論這類敏感政治議題的風險，可不參與。

普林斯頓大學的政治系教授金駿遠（Avery Goldstein）將在發給學生的課程大綱中，警示內含敏感訊息，因為他的網路課程現在有可能危及學生或他自己的安全，「我們得讓學生決定是否選這門課，因為，最終是他們的生活受到影響」，「我會表明，我沒辦法保護他們」。

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