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    不怕美國制裁 林鄭月娥：維護國家安全是光榮的責任

    香港特首林鄭月娥（見圖）日前接受中共官媒《央視》專訪時表示，「很榮幸在這歷史時刻獲中央信任」以實施《港版國安法》，還稱「香港社會秩序逐步恢復正常」。（彭博）

    香港特首林鄭月娥（見圖）日前接受中共官媒《央視》專訪時表示，「很榮幸在這歷史時刻獲中央信任」以實施《港版國安法》，還稱「香港社會秩序逐步恢復正常」。（彭博）

    2020-08-17 23:39:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥日前接受中共官媒《央視》專訪時說，「很榮幸在這歷史時刻獲中央信任」以實施《港版國安法》，還稱，實施一個月以來「香港社會秩序逐步恢復正常」，也強調，對美國的制裁不會懼怕，「因為維護國家安全是一個光榮的責任」。

    綜合外媒報導，林鄭月娥受訪時表示，「香港感到非常榮幸能由中央委託我們去執行《國家安全法》」，「香港感到非常榮幸能夠不單只保護香港的750萬人，也能保護全國的14億人民」；她又感謝中共當局的支持，使中國人大常委會連續2次的會議都為香港做了很重大的決定，包括在6月底就通過了《港版國安法》，接著在8月上旬也通過現屆的立法會可以多履行職責至少1年的決定，「讓港府解決了一個非常困難的問題」。

    林鄭月娥表示，有人說國安法是「鎮邪的能力」，這個是肯定的，效果是明顯的，「也是很多香港市民希望見到的」，越多多反對中國的人批評港府，代表《港版國安法》愈有效，強調「她與其他官員有十足的決心繼續做好所做的事」。

    針對美國的制裁，林鄭月娥指出，雖然美國的制裁可能讓她使用信用卡受到限制，但這些影響意義不大，制裁本身是美國策略的一部分，美國政府試圖用這種方式維護自己的利益，而香港早已成為他們的目標，香港社會非常開放，但有一部分人非常激進地反對政府和內地，以維護國家安全之名，「對港府和中央政府官員的制裁，應受到香港人的譴責」，她希望其他國家司法部門也能做出判斷，美國的理由純屬無稽之談。

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