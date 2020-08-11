美要求香港產品標「Made in China」 商會嗆：暫停出口美國

9月25日起，「Made in Hong Kong」將一律被美方視為「Made in China」。示意圖。（彭博）

2020-08-11 21:27:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普為制裁中國強行推動港版國安法，宣布對香港實施了一系列新規定，其中一項為香港生產的商品從9月25日起，出口到美國時一律需標記原產地為「中國」，「香港製造」的標籤將不被美國海關所認可；對此，香港中華廠商聯合會（下簡稱港商會）表示對此「極度遺憾」，更揚言未來不排除「暫停向美國輸出商品」。

《香港01》報導，港商會表示，「香港製造」是香港一向賴以自豪的軟實力，亦是產品品質和信心的保證，而美方此項政策，或多或少會減弱香港商品在美國市場的獨特性和競爭力；港商會又指出，港商除了要因此更改包裝標示之外，亦對簽發「產地來源證」引起混亂，對港商造成很大不便，港商無所適從下，也許會暫停向美國輸出商品。

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港商會解釋，過去授權核發「產地來源證」的香港機關，是遵照香港產地來源規則來核發文件，而該規則是按照國際慣例與標準而訂定，但美方強行要求香港製造產品「竄改」產地來源，「實是指鹿為馬，更為強人所難」，這也讓港商在進行原產地標示、申領「原產地來源證」時面臨「身分不明」的窘境，甚至是不被相關地方海關當局認可的局面。

而香港立法會紡織及成衣界議員、自由黨黨魁鍾國斌則表示，這代表香港關稅將與中國持平，不再享有較低關稅的優勢；他估計，會有一些成衣廠商將廠房遷回中國以精簡成本支出，而香港知名的月餅與藥品類將受到較大衝擊。

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