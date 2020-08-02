習近平打壓香港有恃無恐 法媒：因為國際壓力不過如此

法國大報《世界報》發表評論，痛批國際社會針對中國在香港強推《港版國安法》祭出制裁，手段卻「軟弱無力」，只會被中國領導人習近平（見圖）看破手腳。（美聯社）

2020-08-02 19:45:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國在香港強推《港版國安法》惡法，雖引起國際社會譁然，並紛紛對中國祭出制裁，但法國大報《世界報》昨天（8月1日）發表評論，痛批西方國家的制裁手段「軟弱無力」，只會被中國領導人習近平看破手腳，使中共當局繼續無情、粗暴、有條不紊的對香港自由自治進行打壓。

根據法媒《世界報》 報導，習近平壓制公民社會的手段始終比預期的還要粗暴，從對新疆維吾爾族的大舉關押、藉反貪腐之名進行黨內清洗，再到現今的香港，皆不難看出；自《港版國安法》實施後，中國將境內迫害異議份子的政治警察、模糊的法律條文以及御用法官引入香港，為日後的專制留下空間，而香港年輕人奮不顧身爭取的自由，也正式宣告一個時代的終結。

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本來外界預期中共當局會透過《港版國安法》，在香港造成寒蟬效應以壓制民意，然而北京當局卻已迫不及待的將《港版國安法》的影響力使用到極致，在7月29日便動用《港版國安法》逮捕4名香港獨派組織「學生動源」的學生成員，再到7月30日大舉DQ（取消資格）民主派12位立法會參選人，如今雖然又以疫情惡化為由延後立法會的選舉一年，但其中真正的原因昭然若揭，就是「中共當局害怕香港人以選票表達自己的憤怒」，而DQ民主派參選人的行為也顯示「未來立法會的監督性將名存實亡」

就算中國過去曾簽署《中英聯合聲明》，並承諾一國兩制、50年不變，但50年承諾還不到一半中國就「不演了」，而國際社會的制裁除了廢除引渡條例與禁止出口敏感技術外，施壓力道實在太微不足道；歐洲國家為了不影響與中國的經貿往來，連罵人都得小心翼翼，而美國總統川普試圖推遲美國總統大選來維護自身利益的行為，更直接讓批評香港推遲大選的言論失去公信力，「這些都讓習近平有恃無恐，因為國際壓力不過如此」。

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