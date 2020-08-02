為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平打壓香港有恃無恐 法媒：因為國際壓力不過如此

    法國大報《世界報》發表評論，痛批國際社會針對中國在香港強推《港版國安法》祭出制裁，手段卻「軟弱無力」，只會被中國領導人習近平（見圖）看破手腳。（美聯社）

    法國大報《世界報》發表評論，痛批國際社會針對中國在香港強推《港版國安法》祭出制裁，手段卻「軟弱無力」，只會被中國領導人習近平（見圖）看破手腳。（美聯社）

    2020-08-02 19:45:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在香港強推《港版國安法》惡法，雖引起國際社會譁然，並紛紛對中國祭出制裁，但法國大報《世界報》昨天（8月1日）發表評論，痛批西方國家的制裁手段「軟弱無力」，只會被中國領導人習近平看破手腳，使中共當局繼續無情、粗暴、有條不紊的對香港自由自治進行打壓。

    根據法媒《世界報》 報導，習近平壓制公民社會的手段始終比預期的還要粗暴，從對新疆維吾爾族的大舉關押、藉反貪腐之名進行黨內清洗，再到現今的香港，皆不難看出；自《港版國安法》實施後，中國將境內迫害異議份子的政治警察、模糊的法律條文以及御用法官引入香港，為日後的專制留下空間，而香港年輕人奮不顧身爭取的自由，也正式宣告一個時代的終結。

    本來外界預期中共當局會透過《港版國安法》，在香港造成寒蟬效應以壓制民意，然而北京當局卻已迫不及待的將《港版國安法》的影響力使用到極致，在7月29日便動用《港版國安法》逮捕4名香港獨派組織「學生動源」的學生成員，再到7月30日大舉DQ（取消資格）民主派12位立法會參選人，如今雖然又以疫情惡化為由延後立法會的選舉一年，但其中真正的原因昭然若揭，就是「中共當局害怕香港人以選票表達自己的憤怒」，而DQ民主派參選人的行為也顯示「未來立法會的監督性將名存實亡」

    就算中國過去曾簽署《中英聯合聲明》，並承諾一國兩制、50年不變，但50年承諾還不到一半中國就「不演了」，而國際社會的制裁除了廢除引渡條例與禁止出口敏感技術外，施壓力道實在太微不足道；歐洲國家為了不影響與中國的經貿往來，連罵人都得小心翼翼，而美國總統川普試圖推遲美國總統大選來維護自身利益的行為，更直接讓批評香港推遲大選的言論失去公信力，「這些都讓習近平有恃無恐，因為國際壓力不過如此」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政
    2020-08-01 14:31

    德國中止與香港引渡協議 中國使館氣炸：粗暴干涉內政
    反制港版國安法！歐盟27國：限制出口香港鎮壓、敏感科技設備
    2020-07-29 07:11

    反制港版國安法！歐盟27國：限制出口香港鎮壓、敏感科技設備
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    中國交惡全球？習近平回信國際CEO「穩民心」
    2020-07-16 15:59

    中國交惡全球？習近平回信國際CEO「穩民心」
    破碎的中國模式！ 美媒：台灣不想受北京擺布
    2019-11-30 06:08

    破碎的中國模式！ 美媒：台灣不想受北京擺布
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    國際今日熱門
    2020-08-01 22:16

    武漢肺炎》好快！ 俄國：10月開始接種疫苗

    2020-08-01 22:52

    驚悚影片曝光！ 印度大型起重機倒塌 至少11人被壓死 影片

    2020-08-02 00:27

    美媒：史丹佛最新報告 科研合作是「幫中國擦槍」

    2020-08-01 22:50

    武漢肺炎》大學研究：比利時恐近80萬人感染 官方數據12倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播