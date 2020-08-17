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    首頁　>　國際

    普廷與盧卡申科週日電話會談 俄羅斯稱隨時準備軍事援助

    2020-08-17 08:43:49
    白俄羅斯首都明斯克昨有20萬民眾上街抗議。（路透）

    白俄羅斯首都明斯克昨有20萬民眾上街抗議。（路透）

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）被選民質疑在總統大選舞弊，連日來已有大批民眾上街抗議示威，昨日在首都明斯克更發動「自由行軍大遊行」，估計有超過20萬人參與。不過，盧卡申科週日與俄羅斯總統普廷再次通電，普廷在電話中告訴盧卡申科，莫斯科當局隨時準備提供軍事協助。

    盧卡申科週日在明斯克出席「聲援大會」。（美聯社）

    盧卡申科週日在明斯克出席「聲援大會」。（美聯社）

    根據《路透》報導，俄國克里姆林宮在一份聲明中指出，普廷週日在電話中告訴盧卡申科，「莫斯科隨時準備根據軍事協議提供協助」，聲明中也提到，白俄羅斯正受到外部壓力，但聲明中並沒有提到外部壓力為何。

    莫斯科當局稱隨時對白俄羅斯提供軍事援助。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    莫斯科當局稱隨時對白俄羅斯提供軍事援助。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    昨日除了示威遊行，盧卡申科也從全國動員支持者到明斯克進行「聲援大會」，他在大會中聲稱歐洲國家與北約已在邊境部署軍事單位。但北約對此反駁，強調北約並沒有在盧卡申科所說的地區部署部隊，北約在東歐的多個成員國也並沒有對任何國家造成威脅，同時北約目前仍密切監控白俄局勢。

    北約成員國立陶宛先前也遭到盧卡申科指控派兵前往白俄邊境，立陶宛國防部長卡羅布利斯（Raimundas Karoblis）指出，白俄領導高層對於外國威脅的指控都是在怪罪他人，並為自身行動辯護。外交大臣林科維修斯（Linas Linkevicius）則表示，盧卡申科的說法是謊言，目的是為了俄羅斯尋求協助而找的藉口，俄羅斯的干涉將為徹底破壞白俄羅斯的獨立性。

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