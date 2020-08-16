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    超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」

    白俄羅斯總統大選遭選民質疑有舞弊嫌疑，連日來已有大批民眾上街抗議，工人也陸續發動罷工，今天更在首都明斯克發動「自由行軍大遊行」，至少有6萬人參加。（圖擷取自twitter）

    白俄羅斯總統大選遭選民質疑有舞弊嫌疑，連日來已有大批民眾上街抗議，工人也陸續發動罷工，今天更在首都明斯克發動「自由行軍大遊行」，至少有6萬人參加。（圖擷取自twitter）

    2020-08-16 23:27:18

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統大選由已執政26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再次當選，引起選民質疑有舞弊嫌疑，連日來已有大批民眾上街抗議，工人也陸續發動罷工，今天（8月16日）更在首都明斯克發動「自由行軍大遊行」；然而盧卡申科堅稱這些反對民眾是被外國勢力煽動，他今天出席明斯克另一場聲援自己的集會活動時堅決表示「絕對不會重啟大選」。

    綜合外媒報導，質疑盧卡申科作票的示威群眾，今天（8月16日）在白俄羅斯首都明斯克舉行「自由行軍大遊行」，根據當地媒體報導，目前已有超過6萬人加入抗議的行列，且人數還不斷增加，不過支持盧卡申科的民眾也不甘示弱，今天（16日）也從全國動員人馬到明斯克舉行聲援大會，不過據稱只有2000多人。

    盧卡申科還親自現身聲援大會取暖，他將作票爭議訴諸為民族主義，強調若向西方國家低頭重啟大選，「那就代表國家、人民與民族的滅亡」，他更聲稱歐洲國家與北約已在邊境部署軍事單位，盧卡申科還強硬對反對派嗆聲，痛批「這些反對派若是沒被鎮壓，他們未來還會再像老鼠一樣冒出來」。

    盧卡申科先前曾指控反對自己的大規模示威抗議，是英國、捷克與波蘭等國外勢力煽動的，他強調當局追蹤了國外的電話來源，發現是這些國家策劃抗議活動，「這些像綿羊的人們根本不知道自己在幹嘛，很容易就被煽動」；而盧卡申科不僅向老大哥俄羅斯總統普廷通話請求支持，普廷也宣稱將全力維持「白俄羅斯的國家安全」，當地時間今日（8月16日）凌晨3點許還發現有白俄羅斯的傘兵部隊進駐白俄羅斯與立陶宛、波蘭的邊境。

    盧卡申科還親自現身聲援大會取暖，他將作票爭議訴諸為民族主義，強調若向西方國家低頭重啟大選，「那就代表國家、人民與民族的滅亡」。圖為支持盧卡申科的集會。（歐新社）

    盧卡申科還親自現身聲援大會取暖，他將作票爭議訴諸為民族主義，強調若向西方國家低頭重啟大選，「那就代表國家、人民與民族的滅亡」。圖為支持盧卡申科的集會。（歐新社）

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