超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」

2020-08-16 23:27:18

〔即時新聞/綜合報導〕白俄羅斯總統大選由已執政26年的總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)再次當選,引起選民質疑有舞弊嫌疑,連日來已有大批民眾上街抗議,工人也陸續發動罷工,今天(8月16日)更在首都明斯克發動「自由行軍大遊行」;然而盧卡申科堅稱這些反對民眾是被外國勢力煽動,他今天出席明斯克另一場聲援自己的集會活動時堅決表示「絕對不會重啟大選」。

綜合外媒報導,質疑盧卡申科作票的示威群眾,今天(8月16日)在白俄羅斯首都明斯克舉行「自由行軍大遊行」,根據當地媒體報導,目前已有超過6萬人加入抗議的行列,且人數還不斷增加,不過支持盧卡申科的民眾也不甘示弱,今天(16日)也從全國動員人馬到明斯克舉行聲援大會,不過據稱只有2000多人。

盧卡申科還親自現身聲援大會取暖,他將作票爭議訴諸為民族主義,強調若向西方國家低頭重啟大選,「那就代表國家、人民與民族的滅亡」,他更聲稱歐洲國家與北約已在邊境部署軍事單位,盧卡申科還強硬對反對派嗆聲,痛批「這些反對派若是沒被鎮壓,他們未來還會再像老鼠一樣冒出來」。

盧卡申科先前曾指控反對自己的大規模示威抗議,是英國、捷克與波蘭等國外勢力煽動的,他強調當局追蹤了國外的電話來源,發現是這些國家策劃抗議活動,「這些像綿羊的人們根本不知道自己在幹嘛,很容易就被煽動」;而盧卡申科不僅向老大哥俄羅斯總統普廷通話請求支持,普廷也宣稱將全力維持「白俄羅斯的國家安全」,當地時間今日(8月16日)凌晨3點許還發現有白俄羅斯的傘兵部隊進駐白俄羅斯與立陶宛、波蘭的邊境。

Reports of more than 60.000 people gathering in anti #Lukashenko protest in #Minsk #Belarus, and still more people coming. No comparison to the reported small crowd turning up earlier today to support Lukashenko. The last USSR time capsule and Batka are soon history. pic.twitter.com/akrgcXCtbx