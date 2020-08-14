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    拘留中心虐待毆打頻傳 白俄羅斯官員急釋放所有示威者

    白俄拘留中心內警方暴力事件頻傳，官員臨時宣布釋放所有示威者。（法新社）

    白俄拘留中心內警方暴力事件頻傳，官員臨時宣布釋放所有示威者。（法新社）

    2020-08-14 17:26:14

    〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家白俄羅斯連日爆發示威衝突，當局逮捕逾6千人，其中多人表示，警方和安全部隊在拘留期間毆打、虐待並侮辱示威者，引起大量的批評，當局也公開致歉，並緊急宣布釋放所有在抗議行動中被逮捕的人，希望能平息民怨。

    綜合外媒報導，白俄羅斯示威爆發多日，抗議總統爭議性的連任，卻遭到警方暴力鎮壓，隨著越來越多民眾出面指控政府暴行，內政部副部長巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）在首都明斯克（Minsk）宣布，在今（14）日上午6點前釋放所有示威者。

    內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）則在電視演說中公開致歉，並表示將對無辜受傷的民眾負責。但卡拉耶夫也強調，示威行動中有「真正和平的民眾」及「偽裝成和平民眾的人」。

    當地民眾奧萊西亞（Olesya）表示，自己上週末和男友走在明斯克街頭時被逮捕，進拘留中心前被要求全裸搜查，隨後與17名女性關在牢房裡，被迫睡在地板或桌子上，沒有食物只有一瓶水，執法人員更拒絕讓一名被橡膠子彈擊中的傷者接受治療。

    奧萊西亞指出，自己在拘留中心待了約14小時，被釋放時男友仍沒有消息，並提到男性的待遇似乎比女性更糟。國際特赦組織（Amnesty International）表示，有多名被逮捕示威者作證，在拘留期間遭受嚴重毆打，更有人遭遇性侵的威脅。

    據報導，因總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）連任引發的示威，導致超過6千人被拘留，更有兩名抗議者在鎮壓行動下喪命。

    醫護人員在拘留中心外為受傷的示威者治療。（路透）

    醫護人員在拘留中心外為受傷的示威者治療。（路透）

    白俄羅斯傳出多名示威者在拘留中心遭到警方毆打、虐待。（法新社）

    白俄羅斯傳出多名示威者在拘留中心遭到警方毆打、虐待。（法新社）

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