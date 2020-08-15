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    「香港民主女神」周庭抓不得 北京外交圈：會激化日人反中

    香港民主運動者周庭8月10日被香港警務處國安處人員逮捕。（法新社）

    香港民主運動者周庭8月10日被香港警務處國安處人員逮捕。（法新社）

    2020-08-15 22:59:38

    〔編譯管淑平／綜合報導〕被日本網友稱為「香港民主女神」的香港民主運動者周庭，日前被當局以涉嫌違反香港國安法為由逮捕後，日本「共同社」指出，周庭被捕讓日本人明白香港人權問題的嚴重性，也掀起反中情緒，在看重美日聯盟關係的親美保守派向來力促首相安倍晉三重新評估對中國外交策略之際，周庭或許也成了另一個使中日關係複雜化的因素。

    「共同社」14日引述北京外交消息人士說法，「周庭在日本很有名，如果中國在與美緊張關係惡化之際，想維持與日本的友好，就應該不要逮捕她」；周庭被捕的消息一連被報導的幾天，也因此讓大批日本人「終於體認到，中國是漠視人權的國家」，她的支持者「永遠不會原諒中國共產黨」。

    現年23歲的周庭因喜歡日本動漫而自學日文，參與香港民主運動後，經常以流利的日文透過電視、社群媒體，說明香港的狀況。東京國際基督教大學國際關係高級副教授納吉（Stephen Nagy）說，周庭一直「積極」以日文向日本人訴求香港對於更民主的政治體制的追求。

    一名在北京工作的42歲日本人就說，「因為民主女神（周庭），我從去年開始非常關注香港的事情」。另一名北京的外交消息人士說，「如果越來越多日本人同情周庭，反中情緒就會進一步升高，傷害兩國關係」。

    被日本網友封為「香港民主女神」的周庭。（美聯社）

    被日本網友封為「香港民主女神」的周庭。（美聯社）

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