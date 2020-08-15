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    香港《蘋果日報》廣告現藏字詩 高人暖語感動周庭

    前「香港眾志」副秘書長周庭被控涉違「港區國安法」被捕，11日獲保釋後，收到各界關心及讚聲。（資料照，駐日特派員林翠儀攝）

    前「香港眾志」副秘書長周庭被控涉違「港區國安法」被捕，11日獲保釋後，收到各界關心及讚聲。（資料照，駐日特派員林翠儀攝）

    2020-08-15 15:26:32

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近日大動作搜捕涉及「港版國安法」人士，《壹傳媒》創辦人黎智英等公司高層及前「香港眾志」副秘書長周庭等10人無預警被捕，11日獲保釋後，收到各界關心及讚聲。今日周庭在臉書上PO出香港《蘋果日報》全版廣告照片，並圈出七言詩中的「藏字」，直呼讓人感動流淚，不忘提醒大家「撐蘋果」，網友看完也大讚作詩者是「高人」。

    香港「學民女神」周庭在臉書上PO出今日香港《蘋果日報》全版廣告照片，廣告內容是一首七言詩，描述英雄對抗暴政的無畏心情，黑夜總會過去，光明將到來，肯定「撐港」行徑。而更令人驚喜的是，順著對角線看可發現「藏字詩」，「黎智英周庭無懼」，如此聲援讓周庭表示感謝，也讓人感動流淚，但也提醒大家不要忘記還有其他被捕的人，他們也承受著同樣的恐懼，最後請大家一起「撐蘋果」。

    網友看完後，也紛紛留言表示「這個人真的是高人」、「無忘記過所有手足」、「勇者不懼！光榮香港！」，也不忘鼓勵周庭「香港人與妳同行」、「你們是香港人的驕傲，以你們為榮」、「中年大叔撐年青人，未來世界是你們的。你們過去一年的努力改變了很多不可能」。

    今日香港《蘋果日報》的全版廣告照片，內有藏字詩，「黎智英周庭無懼」。（圖取自周庭臉書）

    今日香港《蘋果日報》的全版廣告照片，內有藏字詩，「黎智英周庭無懼」。（圖取自周庭臉書）

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