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曼谷酒店離奇6死案 唯一倖存導遊帶回偵訊朝「商業糾紛及邪教」調查

泰國曼谷君悅酒店16日晚間驚傳6外籍人士陳屍飯店房間，警方已經唯一倖存導遊帶回偵訊。（美聯社）

泰國曼谷君悅酒店16日晚間驚傳6外籍人士陳屍飯店房間，警方已經唯一倖存導遊帶回偵訊。（美聯社）

2024/07/17 11:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國曼谷市中心拉查阿帕森區（Ratchaprasong）的君悅酒店16日晚間驚傳重大命案，2名美國籍、4名越南籍人士陳屍酒店內，疑遭投毒。根據最新消息，6人被發現時研判死亡超過24小時，唯一倖存的導遊已被帶回警局偵訊，泰警現朝「商業糾紛及邪教」方向調查。

綜合泰國媒體報導，曼谷大都會警察局局長提帝（Thiti Saengsawang）表示，這6名死者於上週末飛抵曼谷，分兩批入住酒店，3男3女入住不同房間，年齡介於37歲至56歲之間，死者原定於案發當日退房，行李皆已打包完成。

泰警指出，房內並無打打鬥痕跡，房間亦從房內反鎖，初步推測為謀殺，朝商業糾紛及邪教方向進行調查，起初曾有泰媒報導死者死於槍擊事件，後又傳出為氰化物中毒，但泰國警方在記者會上並未公布確切死因，僅表示將對6人驗屍，進一步釐清狀況。

據了解，俄國能源部長謝爾蓋（Sergey Tsivilev）17日將至案發酒店參加會議，這起死亡案件引起泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）關注，已下令泰國警方徹查。

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