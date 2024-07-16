南韓全羅南道暴雨 大水沖入房屋、車輛泡水

南韓全羅南道西南部地區15日遭遇強降雨，導致多處住宅和民用設施受損，所幸並未傳出人員傷亡。示意圖。（歐新社資料照）

2024/07/16 13:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受滯留鋒面影響，南韓全羅南道西南部地區15日遭遇強降雨，導致農田沙土湧入住宅、還有地下停車場遭泥水倒灌，致10多輛汽車泡水，所幸並未傳出人員傷亡。

據《韓聯社》報導，光州地方氣象廳表示，自當地時間15日下午5時到16日上午7時，全南西南部地區的珍島義新降雨量累計達168.5毫米；莞島甫吉島為157毫米；海南土末為127.5毫米；高興道化為115.5毫米。凌晨時段的每小時最高降雨量，珍島義新一度達到103.5毫米，高興道化則為85.5毫米和海南土末78.1毫米。

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截至16日早上6時為準，海南、莞島、珍島等地短時間內遭受強降雨，住宅和其他民用設施被水淹沒、路樹倒塌。南韓消防部門已採取了97項緊急安全措施。

莞島郡莞島邑1棟公寓的地下停車場遭泥水倒灌，導致10多輛汽車泡水；海南郡松旨面，農田的沙土湧入住宅，人們緊急撤離至附近的居民活動中心，傳統市場周圍道路則被大水淹沒。

目前暴雨未造成人員傷亡。截至16日上午7時，莞島發布了暴雨預警，高興、麗水、巨文島、草島也相繼發布暴雨預警。

預計16日降雨範圍將擴大至光州和全羅南道北部，光州和全南內陸地區的降雨量預計達30至80毫米，全南南海岸將超過100毫米。上午時段，全南南海岸每小時降雨量將達50毫米，西海岸約20毫米。南韓氣象廳提醒民眾注意防範災情。

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