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    俄官員：烏軍空襲頓內次克商場 至少7人受傷

    俄羅斯官員表示，烏東頓內次克一間商場遭戰火波及，至少7人受傷。（擷取自X @viktorikolibri）

    俄羅斯官員表示，烏東頓內次克一間商場遭戰火波及，至少7人受傷。（擷取自X @viktorikolibri）

    2024/08/16 21:36

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官員今（16日）表示，烏東頓內次克（Donetsk）俄國佔領區的一間購物中心，遭到烏克蘭軍隊空襲，造成至少7人受傷。

    《法新社》報導，由俄羅斯任命的頓內次克州長普希林（Denis Pushilin）在通訊社群平台Telegram發文指出，敵軍持續對位於頓內次克市郊區的彼得羅夫斯基區（Petrovsky district），進行針對性的大規模打擊。

    普希林還提到，烏軍的空襲擊中了Galaktika購物中心，造成至少7人受傷，而火勢已蔓延了超過1萬平方公尺，傷亡資訊則持續更新中。

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