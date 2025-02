俄官員：烏軍空襲頓內次克商場 至少7人受傷

2024/08/16 21:36

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯官員今(16日)表示,烏東頓內次克(Donetsk)俄國佔領區的一間購物中心,遭到烏克蘭軍隊空襲,造成至少7人受傷。

《法新社》報導,由俄羅斯任命的頓內次克州長普希林(Denis Pushilin)在通訊社群平台Telegram發文指出,敵軍持續對位於頓內次克市郊區的彼得羅夫斯基區(Petrovsky district),進行針對性的大規模打擊。

請繼續往下閱讀...

普希林還提到,烏軍的空襲擊中了Galaktika購物中心,造成至少7人受傷,而火勢已蔓延了超過1萬平方公尺,傷亡資訊則持續更新中。

The Galaktika shopping center is on fire in occupied Donetsk.



Local residents also report a hit to a residential building in Petrovsky district of Donetsk.



There is no official information on the number of victims. pic.twitter.com/CZE1ceLTLF