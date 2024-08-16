元凶找到了！「C型」小行星撞地球 導致恐龍滅絕

6600萬年前「C型」小行星撞擊地球，墜入墨西哥猶加敦半島模擬圖。（路透）

2024/08/16 20:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕6600萬年前一顆隕石撞上地球，引發一連串大災難，導致稱霸地球的恐龍滅絕。一份新研究分析該次撞擊所遺留的碎片，找出那顆隕石的來源，原來是來自比木星軌道還要遠，位於太陽系外圍的一顆「C-型小行星」。

6600萬年前一顆估計直徑約10到15公里的隕石，撞擊今日墨西哥的猶加敦半島，引發全球性的大災難，最終導致當時約四分之三的物種滅絕，稱為「白堊紀-古近紀滅絕事件（K-Pg滅絕）」。15日在《科學（Science）》期刊發表的這份研究，根據分析撞擊產生的殘餘物質沉積物，認為該次撞擊是由一顆富含碳的「C型」小行星造成的。

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這項研究排除了遭彗星撞上，以及殘餘沉積物是火山活動造成的說法。報告第一作者、德國科隆大學地球化學家費雪-戈德（Mario Fischer-Godde）說，「現在我們能夠靠著所了解的所有這些，說這顆小行星最初是在比木星更遠的地方形成」。

該次撞擊形成直徑180公里、深20公里的「希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub Crater）」。而在白堊紀與古近紀地質層之間的黏土層「K-Pg界線」，富含在地球上罕見、但是在小行星常見的金屬，包括銥、釕、鋨、銠、鉑和鈀。這份研究聚焦在釕，因為釕在地殼中非常罕見，因此，在這層黏土層中發現的釕幾乎100％是來自小行星，讓科學家得以判定該次撞擊物的組成和種類。

研究團隊發現，從丹麥、義大利和西班牙取得的K-Pg黏土層樣本都顯示出，相同的釕同位素組成，其比例與其他已知碳質小行星相符，與出自地球以及彗星碎片造成的隕石的釕同位素組成不同。

報告共同作者、比利時布魯塞爾自由大學地球科學家戈德里斯（Steven Goderis）指出，釕特別有用是因為黏土層中的同位素特徵，幾乎完全由撞擊物體的釕組成，而非背景沉積物，此外，釕的同位素組成能區別內、外太陽系物質。

C型小行星是最常見的小行星類型，在已知小行星中占約75％，因富含碳（carbon）而得「C型」之名。費雪-戈德說，C型小行星代表太陽系外圍氣態和冰質行星殘餘的組成物質，那顆撞上地球的小行星在太陽系外圍形成，後來可能遷移到火星和木星之間的主小行星帶，最終或許因為一場碰撞而直衝地球而來，「無論是C型還是S型小行星，所有墜落到地球的隕石都來自小行星帶，因此白堊紀末期那次最有可能也來自小行星帶」。

哺乳動物在K-Pg滅絕事件中躲過一劫，最終主宰陸地，為人類物種在大約30萬年前出現鋪路。費雪-戈德說：「一顆來自太陽系邊緣的天體，決定了恐龍的命運」，「如果沒有這次小行星撞擊的宇宙巧合，我們這個星球上的生命，可能會以完全不同的方式發展」。

根據（K-Pg滅絕）黏土層中釕同位素組成，研究人員認為「C-型小行星」撞擊地球導致恐龍滅絕。（法新社）

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