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    美CIA前副局長：中國可能趁美總統交接 明年初武統台灣

    美國中情局前副局長莫瑞爾指出，中國可能利用美國總統交接期間武統台灣。圖為中國解放軍軍演。（路透資料照）

    美國中情局前副局長莫瑞爾指出，中國可能利用美國總統交接期間武統台灣。圖為中國解放軍軍演。（路透資料照）

    2020-08-15 16:19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於今年11月3日舉行，新任美國總統將在明年1月20日宣誓就職。美國中央情報局（CIA）前副局長莫瑞爾（Michael Morell）與美國參謀長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）發表聯名文章指出，中國可能會利用今年底至明年初美國總統交接期間武統台灣，且僅需時3天。

    美國海軍協會（U.S. Naval Institute）期刊《Proceedings》本月刊登莫瑞爾與溫尼菲爾德的聯名文章，文章提到，中國國家主席習近平面對武漢肺炎、美中衝突等內憂外患，亟需在2023年連任前取得一項「政治勝利」，台灣問題正是個很好的著力點，而美國總統大選與隨之而來的交接期間，則為解決台灣問題提供一個相當好的契機。

    文章指出，今年11月至明年1月的美國總統交接期間，將使得美國政府的決策系統比平常更加脆弱，中國可能會利用這段期間執行「紅省行動」，試圖武統台灣。文章提到，中國可能在今年12月刻意加劇台海緊張局勢，藉此在中國東部海域實施大規模軍事演習，實則是為了在明年1月18日佔領澎湖、金門、馬祖等台灣離島。

    成功奪取台灣離島後，中國解放軍海軍將封鎖台灣海峽北部與南部的出入口，並在台灣東部海域積極部署以對抗美國海軍，藉此完全封鎖台灣。於此同時，中國將透過一連串軍事與網路攻擊，癱瘓台灣的媒體、輸電網路、軍事設施等重要設備。中國的「戰狼外交」也將啟動，威脅日本等東亞鄰國若支持台灣及美國，就是與中國為敵。

    文章表示，隨著台海危機蔓延，美國首都華盛頓特區將陷入一片混亂，中國也可能透過短暫攻擊美國大城市的輸電網路，警告美方不得干涉。美國政府遲遲無法給出回應，其他國家則一方面擔心自身經濟利益，另一方面等待美國回應，而同樣無法行動。直到明年1月21日，美國總統就職典禮後1天，中國早已成功武統台灣。

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