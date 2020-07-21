武統和統先吵一架 中國對台研究群體被嗆

曾倡「武統」台灣的中國學者李毅（前），日前批評上海東亞研究所所長章念馳等大陸對台研究隊伍，引發中國對台學者陳孔立撰文回批「胡說八道」。（資料照）

2020-07-21 17:10:41

〔中央社〕曾倡「武統」台灣的中國學者李毅，日前批評上海東亞研究所所長章念馳等大陸對台研究隊伍「從不研究統一台灣」，並嗆他們需要「清理」，引發中國對台學者陳孔立撰文回批「胡說八道」。

上海東亞研究所所長章念馳原本是史學家，自1988年起擔任海峽兩岸學術文化交流促進會秘書長後，長期參與中國的兩岸政策研究。他過去被歸類為中國兩岸研究學界中的「鴿派」。

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這場大陸內部武統派與和統派的文字大戰，起因是章念馳13日在台灣媒體撰文「找出兩岸關係新出路」，呼籲創造一個兩岸都可以接受的「一個中國新概念」。

對此，李毅19日在其部落格撰文坦言他「不是搞台海研究」、「以前沒有看過章念馳的任何文章」，但接下來卻把整個大陸對台研究學界扣上「不研究統一台灣」的帽子。

李毅寫道，他在百度搜索及在中國需要翻牆的谷歌（Google）搜尋章念馳文章，發現章念馳的台海研究，主要是研究「大陸統一不了台灣」。

李毅在文中稱：「大陸養活了一個數量巨大的台海研究隊伍，支出了巨大的人力、物力、財力。而其中相當數量的研究人員，特別是高級研究人員，和章念馳一樣，幾十年來從來不研究大陸怎樣才能統一台灣。匪夷所思！」

他還直批：「大陸有關部門的對台宣傳工作不但沒有取得任何成績，反而導致了相反的結果。章念馳這篇文章，就是繼續在做這種阻礙統一的工作。」

李毅在文中建議，為了早日統一台灣，大陸當局應該「清理」一下大陸台海研究隊伍，「只留下研究如何統一台灣的，把不研究怎樣統一台灣的清理出去，改行去做其它事情」。

不過，李毅激烈的批評引發大陸資深兩岸專家陳孔立投書中評社，直斥為「胡說八道」。

陳孔立在這篇反問「章念馳何罪之有？」的文章，批評李毅把「廣大台灣同胞」視為敵人，和「兩岸一家人」觀點針鋒相對，還全面否定70年來共產黨的對台工作，又一貫反對和平統一，都有悖於中共對台政策。

他形容李毅：「對台灣問題缺乏深入研究，卻總喜歡憑個人意志『指點江山』」、「不是我們隊伍中人，他可以胡說八道、走極端。」

陳孔立還強調：「我們隊伍中人為了維護黨的『和平統一，一國兩制』的基本方針，當然要站出來批判這種沒有格局、缺乏高度的胡言亂語，不能讓這種反對和平統一基本方針的謬論壓縮中央對台政策的揮灑空間，更不能讓李毅之流誤導廣大人民群眾，干擾國家發展的長遠戰略。」

李毅多次對外宣揚「武統」台灣而聞名。他去年4月以觀光簽證訪台，卻準備在期間違法進行公開演講，因而遭限令離境。

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