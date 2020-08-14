發起宣言痛批中共無天理 牧師遭點名被迫離港

牧師王少勇（左）、楊建強（右）遭香港兩大左報點名違反國安法，目前已被迫離港。（圖擷取自臉書）

2020-08-14 20:40:19

〔即時新聞／綜合報導〕由牧師、傳教士組成的「香港教牧網絡」日前發表《香港2020 福音宣言》，內容直批中共極權政治無天理可言，並稱教會一定拒絕一切謊言。隨後該份宣言遭香港兩大「左報」點名意圖策動分裂國家，也迫使其中兩名牧師離港。

根據基督教媒體《時代論壇》14日報導，「香港教牧網絡」先前發表《香港2020福音宣言》，表示「面對扭曲真相、操控媒體、埋沒真理的極權政治，教會拒絕一切的謊言，勇敢地指出政權的不是」遭《大公報》及《文匯報》批評該組織「向信仰群體滲透、洗腦，意圖策動分裂國家」，更點名該份宣言的發起人王少勇、楊建強違反「港版國安法」，迫使二人離港。

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同樣也是宣言發起人之一的牧師陳恩明今天向《立場新聞》證實，王少勇、楊建強二人在遭左報點名後，因家人掛心及心理壓力等原因離開香港。

針對有媒體指出，自港版國安法實施後，香港教牧網絡已解散，該組織今天在臉書上澄清並無此事，表示「隨著時局急劇變化，確實有個別核心成員選擇以不同方式參與，或淡出、退出本網絡之工作。本網絡原有之工作人員經過重組後，仍不忘初衷，將繼續宣揚福音真理，並以禱告守望這城。」

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