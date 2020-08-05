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    傳特首選舉也將導入「確認書」 香港民主派恐全被排除

    現任香港特首林鄭月娥（圖右）將在2021年6月30日完成特首任期，目前有消息指出，中共當局可能引入「確認書」制度，未來曾經反對《港版國安法》的民主派區議員將可能被禁止成為選委。（歐新社）

    現任香港特首林鄭月娥（圖右）將在2021年6月30日完成特首任期，目前有消息指出，中共當局可能引入「確認書」制度，未來曾經反對《港版國安法》的民主派區議員將可能被禁止成為選委。（歐新社）

    2020-08-05 18:57:40

    〔即時新聞／綜合報導〕現任香港特首林鄭月娥2021年6月30日將任滿，有消息指出，中共當局可能引入「確認書」制度，曾反對《港版國安法》的民主派區議員可能被禁止成為選委，讓本來已經被批評是「小圈子選舉」的特首選舉更加退步，牢牢被中共掌控。

    綜合外媒報導，繼港府以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化為由，將立法會改選延後一年後，現在又有消息指出，北京當局正考慮將明年展開的香港特首選舉導入「確認書」制度，要求參選特首選委的人士必須仿效立法會選舉參選人簽署「確認書」，表明擁護香港《基本法》和效忠中國香港政府。

    特殊「界別分組」 特首選舉非普選

    由於香港特首選舉並非由香港選民直選，而是先由38個「界別分組」選出1200名選舉委員後，再選出由「提名委員會」推舉的候選人，從而產生香港特首；然而這個制度卻非常不公平，全港500多萬選民中只有20多萬人有資格參加選委投票，而且選委的分配也比例相當不均，例如漁農界只有154人有權投票，可選出60個選委，但教育界有超過8萬人有權投票，可選出的選委卻只有30人，這也是香港人一直訴求要落實「特首直選、真普選」的原因所在。

    原本民主派在2019年香港區議會選舉中，一舉豪奪8成席次，預計在明年的選舉委員會區議員界別分組可得440席選委，民主派將有能力左右特首選舉結果，預料中共是刻意利用「確認書」制度將民主派選委拒於門外，原先就被稱為「小圈子選舉」的香港特首選舉將更被中共當局牢牢掌握，使特首只服務北京當局而非香港人；香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，對此感到不意外，北京當局的最終意圖是將所有反對聲音逼到死角，讓所有香港人放棄從制度內對抗的想法，「它是要穩勝」。

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