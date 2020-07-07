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    港府發動「圖書館戰爭」 龐皮歐批：中共進行歐威爾式審查

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（法新社資料照）

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（法新社資料照）

    2020-07-07 10:38:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國通過並實施「港版國安法」後，香港政府發動「圖書館戰爭」的文字獄行動，要求中小學的讀物，不得涉及違害國家安全的內容，並從公共圖書館下架黃之鋒等香港民主運動代表人物的書籍。對此，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）6日表示，中共對自由香港的破壞仍在持續，在香港實施「歐威爾式」審查（Orwellian Censorship）。

    龐皮歐6日聲明指出，中共對自由香港的破壞仍在持續，在壓迫的國安法「墨水剛乾」之際，港府透過歐威爾式的行動，已建立中央政府國安辦公室，開始從圖書館書架上移除批評中共的書籍，限制使用政治標語，現在還要求對學校實施審查制度。

    龐皮歐強調，香港過去蓬勃發展是建立在獨立的法治下進行自由思考和自由言論，但現在已不復存在，美國譴責北京一再未能履行《中英聯合聲明》規定的義務，以及這些對香港人民權利和自由的最新攻擊。

    「歐威爾主義」源自於已故英國作家喬治‧歐威爾（George Orwell）所撰寫的小說《1984》，該小說為西方社會家喻戶曉，是獨裁政權企圖以「老大哥」（Big Brother）身分控制與改變人們記憶與認知的代表，並以「老大哥在看著你」這句詞語，象徵獨裁主義下無所不在的監控。

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