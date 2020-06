美對中制裁升級！ 龐皮歐：終止對香港出口國防設備

2020-06-30 07:16:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院29日宣布,針對中國強推「港版國安法」,剝奪香港自由的決定,美國從即日起終止對香港出口國防設備,並對香港實施國防產品及軍民兩用技術(dual-use technologies)限制。

美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)29日發表聲明指出,中共剝奪香港自由的決定,迫使川普政府重新評估對香港的政策,隨著北京持續往通過「港版國安法」的方向邁進,即日起終止美國原產國防設備對香港的出口,並限制美國出口香港的國防和軍民兩用等敏感技術,對香港和中國一視同仁。

他表示,美國是被迫採取這一行動,來保護美國的國家安全,美方無法再區分出口到香港或中國的受管制物品,中國解放軍的主要任務是不擇手段來維護中共獨裁政權,美國不能冒險讓這些設備落入他們手中。

龐皮歐強調,這不是他樂見的行動,但這是北京違反《中英聯合聲明》而導致的直接結果,美方針對的是中共政權,而不是中國人民,鑑於北京現在將香港視為「一國一制」,美國也必須如此作為,並正在審查其他部門,採取反映香港的實際情況措施。

