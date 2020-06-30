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美對中制裁升級！ 龐皮歐：終止對香港出口國防設備

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（法新社資料照）

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）。（法新社資料照）

2020-06-30 07:16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院29日宣布，針對中國強推「港版國安法」，剝奪香港自由的決定，美國從即日起終止對香港出口國防設備，並對香港實施國防產品及軍民兩用技術（dual-use technologies）限制。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）29日發表聲明指出，中共剝奪香港自由的決定，迫使川普政府重新評估對香港的政策，隨著北京持續往通過「港版國安法」的方向邁進，即日起終止美國原產國防設備對香港的出口，並限制美國出口香港的國防和軍民兩用等敏感技術，對香港和中國一視同仁。

他表示，美國是被迫採取這一行動，來保護美國的國家安全，美方無法再區分出口到香港或中國的受管制物品，中國解放軍的主要任務是不擇手段來維護中共獨裁政權，美國不能冒險讓這些設備落入他們手中。

龐皮歐強調，這不是他樂見的行動，但這是北京違反《中英聯合聲明》而導致的直接結果，美方針對的是中共政權，而不是中國人民，鑑於北京現在將香港視為「一國一制」，美國也必須如此作為，並正在審查其他部門，採取反映香港的實際情況措施。

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