心情仍未平復！周庭還原港警上門搜捕過程 自曝一直忍住眼淚
〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長周庭10日突遭到港警以違反《香港國安法》拘捕超過24小時，11日晚間完成手續，順利獲釋。周庭13日在IG上表示，其實心情仍未平復，被捕時更是一直忍住眼淚，直到見到律師團隊才忍不住潰堤；她說，自己是膽小又脆弱的人，但即使懦弱也知道「在大是大非面前，堅強是唯一的拯救」。
一大批警員10日突然抵達周庭家中，進行搜捕，並以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」將她拘捕回大埔警署，而周庭家中個人手機、電腦以及文宣品也遭到警方沒收，11日晚間，被拘捕超過24小時的周庭才完成保釋手續，步出警署。
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周庭13日在IG上表示，去年8月30日第一次被上門拘捕，從那之後聽到門鈴就會開始緊張，怕是否警察又來了。
「坦白說，心情還未平復」周庭說，不到一年舊事就再度重演，10幾名警員同時拍門、按門鈴以及破門，由於當天已有9人被拘捕，她已有想過可能下一個就是自己，但當警察真的上門拘捕，她只能手忙腳亂、驚恐地用顫抖的手傳「police」一字給朋友，「那一刻，這是我唯一能做到的事情」。
周庭透露，警察花了兩個小時地毯式搜查整間房子，連父母的房間也不放過，「警察一般申請搜查令，都只會申請當事人的房間，但這次的搜查令範圍極廣，我還以為自己犯了什麼滔天大罪」。
周庭說，直到今天她還是對自己被拘捕的理由感到莫名其妙，「到底我是在哪時哪刻，因為哪件事犯下了國安法，到今天還是沒有人知道，這種不透明，也就是這個政治罪行的本質」。
被押上警車至警署的過程，周庭一直忍住眼淚，因為若被起訴就不能保釋，意味著「未來最少一兩年也不能出來」，甚至被定罪、送到中國的可怕，對於未來的不安以及恐懼，不斷地湧上她的心。
周庭透露，單獨見到律師後就忍不住潰堤，當下更想緊緊握住他們的手。而被拘留的過程中，即使律師團隊還有其他工作，但仍會到警署向周庭傳達案件最新狀況以及外界對她的關心，「我也是透過他們，感受到很多很多來自大家的愛，謝謝他們，也謝謝你們」。
周庭表示，很多人都知道其實她是個膽小又脆弱的人，也常常質疑自己是否適合參與社會運動。她說，時隔八年，過去的自己一定沒想過今天的狀況，但她即使懦弱也知道「在大是大非面前，堅強是唯一的拯救」。
周庭感性說道，自己並不是孤軍作戰，有很多人正在力挺她，「我相信香港人，相信你們都是秉持真理、堅守信念的人」。她指出，或許更多人之後會面對同樣甚至更嚴重的恐怖，也不敢想像將來的香港會變成如何，只能老土地相信，「黑暗過後，晨曦必會來臨，我們要好好撐住」。
周庭IG全文
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- 坦白說，心情還未平復。 去年8月30日，是我第一次被上門拘捕（以往都是預約拘捕或在抗爭現場被捕），自從那次之後，我每次聽到門鈴的聲音也會緊張起來，怕是警察又來了。 想不到在一年後，這樣的事情再次發生，還要是十多位警員拍門、按門鈴、爆門同時進行。那天，當有九人被拘捕，我有一刻想過，下一個可能會是我。但當警察真的來到家門前，我卻像是完全沒有心理準備般，手忙腳亂，只能用顫抖着的手，傳了「police」一字給朋友。那一刻，這是我唯一能做到的事情。 警察花了整整兩個小時搜屋，不單是詳細搜查我的房間和書房，連客廳、廚房、雜物房、天台和父母的房間等等都無一倖免。最後我被警方沒收了兩部電腦、三部電話、一部CCTV、不少去年和雨傘時的文宣，還有和黃之鋒的合照。警察一般申請搜查令，都只會申請當事人的房間，但這次的搜查令範圍極廣，我還以為自己犯了什麼滔天大罪。結果，直至今天，我對自己被拘捕的理由還是感到莫名其妙，到底我是在哪時哪刻，因為哪件事犯下了國安法，到今天還是沒有人知道，這種不透明，也就是這個政治罪行的本質。 由步出家門、被押上警車、到達大埔警署、被關到臭格，我都一直忍住眼淚。坦白說那時候真的很想哭出來，因為一旦被起訴，就不能保釋，意味着我未來最少一兩年也不能出來了。更不要想像被定罪，甚至被送到中國大陸的可怕。那種對於未來的不安和恐懼，不斷湧上心頭。 直到我有機會單獨會見律師代表，我終於忍不住淚水了。在那個孤單和可怕的環境中，他們就是我唯一可以信靠的人。那時候，其實我很想緊緊握着他們的手，好好感受那微小但唯一存在的溫暖，但怕他們覺得我很奇怪，最後還是不敢提出要求。在被拘留的25小時中，即使他們還有很多其他工作，仍會經常來到大埔警署，跟我說說這案件的最新情況，還有外界對我的關心。我也是透過他們，感受到很多很多來自大家的愛，謝謝他們，也謝謝你們。 很多人也知道，我是個又膽小、又脆弱的人，我常常質疑自己，到底我是否真的適合參與社會運動。八年了。八年前的自己，一定沒有想過今天的境況吧。但我即使懦弱，我知道，在大是大非面前，堅強是唯一的拯救。更何況，我並不是孤軍作戰，有很多人正在努力地挺着我、支持我。我相信香港人，相信你們都是秉持真理、堅守信念的人。 往後，或許會有更多人面對同樣甚至更嚴重的恐怖。我不敢想像將來的香港會變成如何，只能老土地相信，黑暗過後，晨曦必會來臨。 我們要好好撐住。 （圖／Alice Hobbey）