心情仍未平復！周庭還原港警上門搜捕過程 自曝一直忍住眼淚

周庭（見圖）13日在IG上表示，其實心情仍未平復，被捕時更是一直忍住眼淚，直到見到律師團隊才忍不住潰堤；她說，自己是膽小又脆弱的人，但即使懦弱也知道「在大是大非面前，堅強是唯一的拯救」。（美聯社）

2020-08-14 00:14:36

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長周庭10日突遭到港警以違反《香港國安法》拘捕超過24小時，11日晚間完成手續，順利獲釋。周庭13日在IG上表示，其實心情仍未平復，被捕時更是一直忍住眼淚，直到見到律師團隊才忍不住潰堤；她說，自己是膽小又脆弱的人，但即使懦弱也知道「在大是大非面前，堅強是唯一的拯救」。

一大批警員10日突然抵達周庭家中，進行搜捕，並以「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」將她拘捕回大埔警署，而周庭家中個人手機、電腦以及文宣品也遭到警方沒收，11日晚間，被拘捕超過24小時的周庭才完成保釋手續，步出警署。

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周庭13日在IG上表示，去年8月30日第一次被上門拘捕，從那之後聽到門鈴就會開始緊張，怕是否警察又來了。

「坦白說，心情還未平復」周庭說，不到一年舊事就再度重演，10幾名警員同時拍門、按門鈴以及破門，由於當天已有9人被拘捕，她已有想過可能下一個就是自己，但當警察真的上門拘捕，她只能手忙腳亂、驚恐地用顫抖的手傳「police」一字給朋友，「那一刻，這是我唯一能做到的事情」。

周庭透露，警察花了兩個小時地毯式搜查整間房子，連父母的房間也不放過，「警察一般申請搜查令，都只會申請當事人的房間，但這次的搜查令範圍極廣，我還以為自己犯了什麼滔天大罪」。

周庭說，直到今天她還是對自己被拘捕的理由感到莫名其妙，「到底我是在哪時哪刻，因為哪件事犯下了國安法，到今天還是沒有人知道，這種不透明，也就是這個政治罪行的本質」。

被押上警車至警署的過程，周庭一直忍住眼淚，因為若被起訴就不能保釋，意味著「未來最少一兩年也不能出來」，甚至被定罪、送到中國的可怕，對於未來的不安以及恐懼，不斷地湧上她的心。

周庭透露，單獨見到律師後就忍不住潰堤，當下更想緊緊握住他們的手。而被拘留的過程中，即使律師團隊還有其他工作，但仍會到警署向周庭傳達案件最新狀況以及外界對她的關心，「我也是透過他們，感受到很多很多來自大家的愛，謝謝他們，也謝謝你們」。

周庭表示，很多人都知道其實她是個膽小又脆弱的人，也常常質疑自己是否適合參與社會運動。她說，時隔八年，過去的自己一定沒想過今天的狀況，但她即使懦弱也知道「在大是大非面前，堅強是唯一的拯救」。

周庭感性說道，自己並不是孤軍作戰，有很多人正在力挺她，「我相信香港人，相信你們都是秉持真理、堅守信念的人」。她指出，或許更多人之後會面對同樣甚至更嚴重的恐怖，也不敢想像將來的香港會變成如何，只能老土地相信，「黑暗過後，晨曦必會來臨，我們要好好撐住」。

周庭IG全文

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