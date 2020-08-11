畫面曝光！周庭平安獲釋 戰友黃之鋒到場支援暖哭網友

前香港眾志秘書長黃之鋒11日晚間也到大埔警署聲援周庭，當周庭在鎂光燈下受訪時，他在背後默默守望，這畫面讓不少網友感動直呼「超暖」。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

2020-08-12 00:17:47

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長周庭10日晚間被以港版國安法罪名拘捕，今日獲准保釋。近日以來不停歇關心周庭被捕後狀況的戰友，前香港眾志秘書長黃之鋒也到場支援周庭，而黃之鋒在周庭背後默默支援的畫面，讓網友感動直呼，「超暖」。

周庭Youtube頻道

「周庭チャンネル」今晚直播「【周庭釋放！】大埔警署現場」影片，周庭獲准保釋後，深夜11點半左右，走出香港大埔警署，接受媒體聯訪。

請繼續往下閱讀...

周庭受訪時直言，被捕事發突然，對拘捕理由更是深感不明所以。周庭也宣示，「參與香港社會運動當中，能夠成為爭取香港民主、自由一分子，我不後悔。」

周庭11日深夜在臉書發文報平安，並感謝全港手足和各地友好一直的關注。

在周庭被捕後，整夜不斷轉發各界聲援周庭資訊的戰友黃之鋒隨後也在臉書發文，並貼出周庭獲釋受訪時的照片，跟各界關心的朋友報平安。

黃之鋒指出，很訝異在前香港眾志成員裡竟有人比他更早被國安部門拘捕，而政權首先瞄準的竟是周庭。

「如非眾人關注，恐怕也未必可以在被捕二十六小時後獲釋外出，實在有賴大家幫忙。」黃之鋒向各界致謝並呼籲：「大家一切小心，好好照顧身邊的友人。」

照片中，黃之鋒在警署外默默聲援，當周庭交保後接受媒體訪問時，他就站在比較昏暗的後方角落靜靜看著。

貼文一出，立即湧入大批網友直呼，「感動」、「大家都安心了。有同路人撐住，係好事」、「辛苦你啦，知道你昨晚都不會睡得好，早點休息啦」。

周庭11日深夜獲准保釋。（圖擷取自臉書＿周庭 Agnes Chow Ting）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法