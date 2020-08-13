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    中共比蘇聯更具威脅！龐皮歐捷克演說再挺台

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正出訪捷克，12日在捷克參議院發表演說。（歐新社）

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正出訪捷克，12日在捷克參議院發表演說。（歐新社）

    2020-08-13 07:28:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）正出訪捷克，12日在捷克參議院發表演說，他表示，現在情況並非冷戰2.0，中國的全球經濟實力所帶來的威脅，與冷戰時期的蘇聯相比更難以抗衡。龐皮歐在演說中也數度提到台灣，他表示知道捷克參議院議長維特齊將代替已逝前議長出訪台灣，他認為這是個好計畫。

    龐皮歐12日在捷克參議院的談話 中說，「現在發生的不是冷戰2.0，在某些方面，抵制中共威脅的挑戰要困難得多，中共已經以蘇聯從未做到的程度，滲入我們的經濟、政治和社會。儘管人們抱持希望，但北京不太可能在不久的將來改變路線。」

    龐皮歐強調，中國在世界上的統治地位並非不可避免，我們是命運的決定者，自由社會擁有更有吸引力的生活方式，全世界愛好自由的人們捍衛自己的生活方式的決心愈來愈強，美國人現在也意識到，中共正在威脅中國人民的價值觀和生活方式。

    龐皮歐的演說也數度提到台灣，他表示知道捷克參議院議長維特齊將要訪問台灣，向在場的維特齊喊話：「不錯嘛！」（good on him）。

    龐皮歐還提到，北京取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia，PKF）在中國演出計畫，只因為布拉格市長賀瑞普努力深化與台灣的關係；上海取消與布拉格的合作，只因為布拉格與台北締結姊妹市。

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