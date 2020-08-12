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    愛得「火」熱！特技演員下跪求婚 護士女友驚訝點頭

    特技演員全身著火，圖僅示意，與新聞當事人無關。（歐新社）

    特技演員全身著火，圖僅示意，與新聞當事人無關。（歐新社）

    2020-08-12 19:52:35

    〔即時新聞／綜合報導〕求婚方式百百種，國外一名特技演員就和攝影師朋友套好招，給了未婚妻一個驚喜。他在求婚時點燃全身，並從口袋掏出鑽戒向未婚妻表達「火熱」的愛意，未婚妻當下雖然小受驚嚇，最後還是點頭答應。

    綜合外媒報導，英國一名52歲的特技演員亞許（Riky Ash）和擔任護士的48歲未婚妻多布森（Catrina Dobson）透過網路認識彼此，3月首次約會後，卻遇上英國因疫情封城，兩人因此分離。

    亞許近日決定向未婚妻求婚，他和攝影師朋友辛克萊爾（David Sinclair）套好招，並做好萬全準備。亞許先帶著女友前往攝影棚進行原定的拍攝工作，工作人員上前引火後，全身著火的亞許突然單膝下跪並拿出戒指，讓多布森相當驚訝，並點頭答應亞許的求婚，隨後工作人員便上前將火撲滅。

    多布森事後表示，雖然早知亞許會在攝影現場進行放火作業，但是卻沒想到他會在此時求婚。亞許則透露，會使用這個特別的求婚方式，是為了慰勞辛苦工作的女友，雖然著火求婚讓多布森嚇傻，但其實他已經駕輕就熟，所以當下相當激動，「好像邊拍電影邊求婚」。

    亞許雖然不高，比多布森矮了30公分，不過他參加大量電視節目及電影的拍攝，是名全能的特技演員，他曾和美國好萊塢「鬼才導演」提姆波頓（Tim Burton）合作，在1999年的電影《斷頭谷》中進行特技演出。

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