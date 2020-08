愛得「火」熱！特技演員下跪求婚 護士女友驚訝點頭

2020-08-12 19:52:35

〔即時新聞/綜合報導〕求婚方式百百種,國外一名特技演員就和攝影師朋友套好招,給了未婚妻一個驚喜。他在求婚時點燃全身,並從口袋掏出鑽戒向未婚妻表達「火熱」的愛意,未婚妻當下雖然小受驚嚇,最後還是點頭答應。

綜合外媒報導,英國一名52歲的特技演員亞許(Riky Ash)和擔任護士的48歲未婚妻多布森(Catrina Dobson)透過網路認識彼此,3月首次約會後,卻遇上英國因疫情封城,兩人因此分離。

亞許近日決定向未婚妻求婚,他和攝影師朋友辛克萊爾(David Sinclair)套好招,並做好萬全準備。亞許先帶著女友前往攝影棚進行原定的拍攝工作,工作人員上前引火後,全身著火的亞許突然單膝下跪並拿出戒指,讓多布森相當驚訝,並點頭答應亞許的求婚,隨後工作人員便上前將火撲滅。

多布森事後表示,雖然早知亞許會在攝影現場進行放火作業,但是卻沒想到他會在此時求婚。亞許則透露,會使用這個特別的求婚方式,是為了慰勞辛苦工作的女友,雖然著火求婚讓多布森嚇傻,但其實他已經駕輕就熟,所以當下相當激動,「好像邊拍電影邊求婚」。

亞許雖然不高,比多布森矮了30公分,不過他參加大量電視節目及電影的拍攝,是名全能的特技演員,他曾和美國好萊塢「鬼才導演」提姆波頓(Tim Burton)合作,在1999年的電影《斷頭谷》中進行特技演出。

