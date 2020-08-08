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    糗大！英男點百顆蠟燭浪漫求婚 意外燒毀公寓

    英國男子在家中點燃上百顆蠟燭準備向女友求婚，卻意外燒毀公寓。（圖擷自推特）

    英國男子在家中點燃上百顆蠟燭準備向女友求婚，卻意外燒毀公寓。（圖擷自推特）

    2020-08-08 12:22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子準備上百顆蠟燭，計畫在家中向交往1年多的女友求婚，卻意外燒毀住家，所幸無人傷亡，兩人在消防隊撲滅火勢後，回到只剩灰燼的家中，男子最後也成功向女友求婚。

    綜合外媒報導，英國謝菲爾德（Sheffield）26歲的男子恩德魯（Albert Ndreu）日前計畫向女友求婚，在家中客廳準備上百顆蠟燭和氣球，點燃蠟燭後，出門接女友下班，兩人回到公寓卻發現住宅已是一片火海。

    恩德魯表示，準備超過兩週的求婚計畫付之一炬，自己擔心任何一個細節出錯，卻沒有想過可能會把房子燒了。恩德魯的女友瑪德維奇（Valerija Madevic）則表示，看到男友帶著花束來接自己下班，就猜想他可能做錯事，沒想到他燒毀了整個客廳。

    兩人也在消防隊撲滅火勢後，返回被燒毀的屋內，按照原定計畫求婚。恩德魯表示，儘管情況不如預期，很慶幸她依然答應求婚，但恩德魯也提到，自己短期之內被禁止使用蠟燭和氣球。這對情侶則預計在火災的一週年舉辦婚禮，兩人表示，將會邀請消防隊員作為賓客，以示感謝同時也作為預防措施。

    南約克郡消防局（South Yorkshire Fire）也在臉書和推特分享這次事件，提醒民眾居家用火安全，強調「用完蠟燭後確實撲滅」、「不要在易燃物周圍使用蠟燭」、「不要在無人看守的情況下點燃上百顆蠟燭」。

    網友則紛紛回應表示，「不知道他為女友的生日準備了什麼，希望消防隊先準備好」、「千萬別讓男生計畫婚禮」、「新娘婚禮時應該搭消防車進場」、「婚姻真是個危險的東西」。

    英國男子在家中準備上百顆蠟燭和氣球，計畫向女友求婚。（圖擷自推特）

    英國男子在家中準備上百顆蠟燭和氣球，計畫向女友求婚。（圖擷自推特）

    英國男子在家中點燃上百顆蠟燭準備向女友求婚，卻意外燒毀公寓，火勢撲滅後仍可見蠟燭的殘骸。（圖擷自推特）

    英國男子在家中點燃上百顆蠟燭準備向女友求婚，卻意外燒毀公寓，火勢撲滅後仍可見蠟燭的殘骸。（圖擷自推特）

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