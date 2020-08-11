為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金屬探測器尋寶迷 紐男找到價值百萬古金幣

    紐西蘭有一名男子興趣是用金屬探測器找尋金幣，沒想到意外在一個海邊發現了一枚價值92萬元台幣的古硬幣，令他驚呼自己相當幸運。示意圖與新聞無關。圖片金幣為1856年製。（圖片擷取自coinshome）

    紐西蘭有一名男子興趣是用金屬探測器找尋金幣，沒想到意外在一個海邊發現了一枚價值92萬元台幣的古硬幣，令他驚呼自己相當幸運。示意圖與新聞無關。圖片金幣為1856年製。（圖片擷取自coinshome）

    2020-08-11 22:58:34

    〔即時新聞／綜合報導〕卡通上有許多用金屬探測器找硬幣的橋段，國外有人將它實現了！紐西蘭一名男子興趣是用金屬探測器找尋金幣，沒想到竟意外在一個海邊發現了一枚價值92萬元台幣的古硬幣，令他驚呼自己太幸運了。

    紐西蘭電視台（TVNZ）報導，一位名叫喬（Joe McGregor）男子平常隨身帶著金屬探測儀，並在這方面下了很多的功夫。有天一如既往的拿著探測儀在海邊散步，卻意外發現了一枚金幣，這枚金幣是1855年由澳洲發行的「半主權金幣」（half-sovereign coin），要價不斐。喬最後在拍賣會將這枚硬幣以紐西蘭幣4萬6671元（約新台幣92萬元）售出。

    喬在接受電視台訪問時表示，他在離地約30公分的地底下，挖出這枚硬幣後，起初以為是個沒用的瓶蓋，不過他的狗卻在一旁興奮的扭動，事後他將這枚硬幣委託朋友傳給拍賣會，發現這枚硬幣相當值錢，他表示「拍賣行大約在8個小時後打電話給我，並告訴了我它的價值，這真是太棒了。」

    喬開心的說「我感覺就像一個小朋友成功偷倒了棒棒糖，太神奇了」，也表示雖然女兒仍然會取笑他這個怪異的習慣，但妻子在他「狩獵」成功後，已經不會抱怨他老是帶著這根「嗶嗶叫的棍子」趴趴走了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》紐西蘭無本土案例102天破功 奧克蘭4人確診封城
    2020-08-11 18:53

    武漢肺炎》紐西蘭無本土案例102天破功 奧克蘭4人確診封城
    3歲童誤吞硬幣遭拒收身亡 家屬控：醫要他回家吃香蕉
    2020-08-04 14:35

    3歲童誤吞硬幣遭拒收身亡 家屬控：醫要他回家吃香蕉
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    曾派駐紐西蘭被控性騷 南韓外交部要外交官立即回國
    2020-08-04 10:27

    曾派駐紐西蘭被控性騷 南韓外交部要外交官立即回國
    反制紐西蘭 中外交部宣布中止香港與紐國《司法互助協定》
    2020-08-03 19:40

    反制紐西蘭 中外交部宣布中止香港與紐國《司法互助協定》
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    國際今日熱門
    2020-08-10 23:57

    6公民在尼日遇襲身亡 馬克宏：反恐戰鬥將繼續

    2020-08-11 06:13

    要港府好好交代！聯合國報告列27項侵害人權問題待查

    2020-08-10 23:59

    巴黎強制戴口罩分區超精細 遊客根本搞不清楚

    2020-08-11 00:19

    解僱前與3員工發展「肉體關係」 麥當勞告前CEO

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播