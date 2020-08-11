金屬探測器尋寶迷 紐男找到價值百萬古金幣

紐西蘭有一名男子興趣是用金屬探測器找尋金幣，沒想到意外在一個海邊發現了一枚價值92萬元台幣的古硬幣，令他驚呼自己相當幸運。示意圖與新聞無關。圖片金幣為1856年製。（圖片擷取自coinshome）

2020-08-11 22:58:34

〔即時新聞／綜合報導〕卡通上有許多用金屬探測器找硬幣的橋段，國外有人將它實現了！紐西蘭一名男子興趣是用金屬探測器找尋金幣，沒想到竟意外在一個海邊發現了一枚價值92萬元台幣的古硬幣，令他驚呼自己太幸運了。

據紐西蘭電視台（TVNZ）報導，一位名叫喬（Joe McGregor）男子平常隨身帶著金屬探測儀，並在這方面下了很多的功夫。有天一如既往的拿著探測儀在海邊散步，卻意外發現了一枚金幣，這枚金幣是1855年由澳洲發行的「半主權金幣」（half-sovereign coin），要價不斐。喬最後在拍賣會將這枚硬幣以紐西蘭幣4萬6671元（約新台幣92萬元）售出。

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喬在接受電視台訪問時表示，他在離地約30公分的地底下，挖出這枚硬幣後，起初以為是個沒用的瓶蓋，不過他的狗卻在一旁興奮的扭動，事後他將這枚硬幣委託朋友傳給拍賣會，發現這枚硬幣相當值錢，他表示「拍賣行大約在8個小時後打電話給我，並告訴了我它的價值，這真是太棒了。」

喬開心的說「我感覺就像一個小朋友成功偷倒了棒棒糖，太神奇了」，也表示雖然女兒仍然會取笑他這個怪異的習慣，但妻子在他「狩獵」成功後，已經不會抱怨他老是帶著這根「嗶嗶叫的棍子」趴趴走了。

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