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    3歲童誤吞硬幣遭拒收身亡 家屬控：醫要他回家吃香蕉

    印度有名3歲男童近日在家中誤吞一枚硬幣，父母將他緊急送醫，不料卻接連遭到3家醫院拒收，之後情況惡化竟因此喪命。（圖擷自onmanorama）

    印度有名3歲男童近日在家中誤吞一枚硬幣，父母將他緊急送醫，不料卻接連遭到3家醫院拒收，之後情況惡化竟因此喪命。（圖擷自onmanorama）

    2020-08-04 14:35:32

    〔即時新聞／綜合報導〕印度有名3歲男童近日在家中誤吞一枚硬幣，父母將他緊急送醫，不料卻接連遭到3家醫院拒收，有醫生甚至還對家屬宣稱，要男童多喝水、吃些香蕉就能把硬幣排出，但男童情況持續惡化，之後更在再次送醫途中痛苦身亡，家屬為此指控院方醫療疏失，並指控院方是因他們來自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫區才拒收。

    外媒報導指出，印度喀拉拉邦一名3歲男童普利特維拉（Prithviraj）本月1日在家中誤吞一枚硬幣，家屬見狀趕緊將他送醫，不料醫院雖檢查出他體內確有硬幣，卻稱院內無小兒科外科醫生而建議轉院，之後男童被帶往另外兩家醫院檢查，也都遭到院方拒絕醫治，第3間醫院甚至建議家屬餵食香蕉及大量的水，就能讓男童自然排出硬幣。

    不過男童在返家後情況仍更趨惡化，在家屬要再緊急將男童送醫的途中便不幸身亡，家屬為此對指控院方醫療疏失，並質疑院方是因他們來自武漢肺炎疫區才拒絕接收。不過醫院則稱硬幣是在胃裡，並未卡在男童的氣管或進入肺部，宣稱男童並非因吞入硬幣而死。目前當局則在持續調查，以釐清男童確切死因，並強調若發現醫院卻有疏失將進行嚴懲。

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