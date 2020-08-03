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    揭露政府防疫不力 印度逾50名記者被逮捕、攻擊

    武漢肺炎疫情期間，印度超過50名新聞工作者被捕、遇襲。圖為示意圖。（美聯社資料照）

    武漢肺炎疫情期間，印度超過50名新聞工作者被捕、遇襲。圖為示意圖。（美聯社資料照）

    2020-08-03 16:59:46

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，印度是亞洲的重疫區，面對不斷上升的確診數，印度政府卻壓制揭露當局防疫不力的記者，據報導，已有超過50名新聞工作者在疫情期間被逮捕或遇襲。

    綜合外媒報導，印度是全球疫情最嚴重的國家之一，已有超過180萬人染疫、3.8萬人因病逝世，多名在印度農村地區的獨立新聞工作者，卻因為報導武漢肺炎下的災情，面臨當局起訴，更有記者報導時被當地警方攻擊。

    喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）的記者沙瑪（Om Sharma）在疫情封鎖期間，於臉書直播報導受困工人食物不足的情況，隨後被以散布假訊息等罪名起訴。印控喀什米爾（Jammu and Kashmir）地區則出現記者遭警察襲擊，記者加奈（Mushtaq Ahmed Ganai）在報導封城時，被以警棍攻擊，隨後被拘留超過48小時。

    沙瑪表示，政府此舉是警告記者，必須對目睹的問題視而不見，不能向外界揭露政府不好的一面。沙瑪也指出，自己的通行證申請被地方政府駁回，只能仰賴社群平台在家工作。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）在宣佈實施封鎖前，就曾與印度各大媒體老闆、編輯共20人舉行視訊會議。莫迪強調，疫情期間「媒體應避免悲觀主義、消極情緒和謠言蔓延」，不少記者指出，自由明顯受到政府限制。

    非政府組織「自由言論集團」（Free Speech Collective）的塞舒（Geeta Seshu）表示，政府實施的限制令明顯對媒體報導產生影響，印度政府在疫情做出許多重要的環保、鐵路政策決定，但多數媒體選擇不報導相關消息，以確保自身安全。根據世界新聞自由指數，印度在180個國家中，排名142名，較去年下降2名。

    據報導，印度在過去24小時內新增5萬2972例、771例死亡，已連續5天單日新增超過5萬例，總確診數僅次於美國和巴西，位居全球第3重疫區。

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