爽！他因為疫情被裁員 隔天就中了3800萬頭獎

英國木工技師亞當斯（David Adams，左）因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被裁員，沒想到隔天就爽中彩券頭獎100萬英鎊（約新台幣3845萬元）。圖為他和妻子開心領獎。（圖擷自The National Lottery推特）

2020-08-11 10:26:07

〔即時新聞／綜合報導〕爽翻！英國牛津郡木工技師亞當斯（David Adams）因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被裁員，沒想到隔天就爽中英國國家彩券頭獎100萬英鎊（約新台幣3845萬元）。

據《曼徹斯特晚報》報導，61歲的亞當斯於7月31日丟了頭路，再加上親生兄弟於5月時因為染疫而去世，因此今年對他來講過得相當艱難。不過，天不絕人路，亞當斯在網路購買的國家彩券竟然中了頭彩，讓他和妻子雪萊（Shelley）一夕致富。

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亞當斯說，他與妻子一直都在努力工作，知道金錢所代表的價值，但這筆錢實在超出他的理解範圍了。亞當斯夫婦雖然並不急於決定要怎麼用這筆錢，但兩人已考慮先買一輛新車，上上之選是Nissan的休旅車Qashqai，但有鑑於亞當斯一直在開福特，因此也有可能會去福特的經銷商賞車。

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