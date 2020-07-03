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天選之人！ 拾荒男夢到神秘號碼 醒來買彩券真的中頭獎

泰國一名拾荒男子睡覺做夢夢到中頭獎，醒來後便買了一張和夢中相同數字的彩券，沒想到真的中了頭獎，抱走1200萬元泰銖（約新台幣1135萬元）獎金，「鹹魚翻身」成為千萬富翁。（圖擷取自推特）

泰國一名拾荒男子睡覺做夢夢到中頭獎，醒來後便買了一張和夢中相同數字的彩券，沒想到真的中了頭獎，抱走1200萬元泰銖（約新台幣1135萬元）獎金，「鹹魚翻身」成為千萬富翁。（圖擷取自推特）

2020-07-03 21:57:22

〔即時新聞／綜合報導〕太幸運了！泰國一名拾荒男子睡覺做夢夢到中頭獎，醒來後便買了一張和夢中相同數字的彩券，沒想到真的中了頭獎，抱走1200萬元泰銖（約新台幣1135萬元）的頭獎獎金，一夕之間成為千萬富翁。

根據泰國媒體《Sanook》報導，平時以拾荒為生、來自泰國彭世洛府的55歲男子羅姆桑西亞（Prayom Romsanthia），日前在睡覺時做夢夢到一組數字，在夢裡中了頭獎，因此羅姆桑西亞醒來後便決定試試手氣，拿著夢中夢到的那組數字去買彩券，第一次開獎時因2個數字讓他與獎金擦身而過，他不死心再嘗試看看，結果真的幸運中頭獎。

羅姆桑西亞本月1日前往當地警局備案，向警方告知自己中了頭獎1200萬泰銖，可以脫離拾荒維生的生活，員警聽聞後替他感到開心並一起合照，恭喜他成為千萬富翁。

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