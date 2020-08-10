英籍港警涉嫌指揮警暴 羅冠聰聯同英保守黨人士擬提私人檢控

香港眾志創黨主席羅冠聰和英國保守黨人權委員會委員裴倫德等人計劃對多名英籍港警提出私人檢控，並在網路上發起募款、呼籲外界提供更多證據。（圖擷取自羅冠聰臉書）

2020-08-10 23:33:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港過去多起示威活動中都可以看到港警暴行，外界輿論紛起，對此香港眾志創黨主席羅冠聰和英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）等人指控有多名英籍高級香港警務人員在港警鎮壓行動擔任主要指揮角色，計劃對這些人提出私人檢控，呼籲大家提供進一步證據，並成立訴訟基金，而現階段暫時不會向外界透露被控訴英籍港警的身分。

根據《立場新聞》報導，由羅冠聰、裴倫德等人組成的國際團隊表示，港警對民主運動示威者的暴力行為已經到了「荒誕」的程度，除了以毆打、膝蓋跪頸等方式對待被捕人士，還不時傳出有性侵、強姦的消息，而團隊相信，這些有傳出來的例子，只是「冰山一角」。

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團隊進一步指出，香港警隊自1994年起就沒有招募外籍人員，但在主權移交前就入隊的英籍警官，現在仍在警隊中擔任重要的領導位置，現時香港警隊6名總區指揮官中，就有3名為英籍警官。團隊認為這些英籍港警在北京下令的鎮壓中擔當主要的指揮角色，還因此獲得晉升機會，團隊希望以私人檢控的方式向這些代替威權政府壓迫人民的人證明，他們同樣要受法律的約束！

報導指出，團隊已委託位於英國倫敦的律師事務所「Edmonds Marshall McMahon」，通過訴訟追究相關英籍港警是否直接或間接的對示威者施加酷刑。而現在人在英國的羅冠聰表示，香港現行的體制已無法制衡香港警務人員向市民施暴，因此必須從國際層面，用盡辦法讓這些港警受到應有制裁，且團隊在經過調查後，初步確定有英籍警務人員直接參與對示威者施加酷刑的證據，現在就是希望能夠從外界取得更多證據，以立案正式提出檢控。

羅冠聰今晚也在臉書上呼籲外界提供證據以及資金，團隊保證提供證據的人、過程、內容都會保密；資金方面，團隊希望能夠至少籌得20萬英鎊（約新台幣788萬元），強調之後收取的款項只會用於法律團隊的費用，若有剩餘會捐給協助港人的英國慈善組織。

羅冠聰表示，也許這次行動無法令所有黑警都受到應有制裁，但起碼在香港警隊內的英藉警官必會受壓，之後更可能面對英國市民的唾棄以及法律制裁。「由英國政治人物發起私人檢控，必然引起更多國際關注，我亦預見會有相當多議員支持這個行動。希望各位都能夠繼續支持英國戰線，為國際施壓帶來更大的力量。」

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