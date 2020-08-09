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    軍情動態》美軍AAV7突擊車訓練遇難 尋獲失蹤8官兵遺體及車體

    美國海軍陸戰隊宣布，海軍救難大隊已尋獲失蹤的7名陸戰隊員及1名水手的遺體。圖為AAV7兩棲突擊車。（路透）

    美國海軍陸戰隊宣布，海軍救難大隊已尋獲失蹤的7名陸戰隊員及1名水手的遺體。圖為AAV7兩棲突擊車。（路透）

    2020-08-09 13:47:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍海軍陸戰隊一部AAV7兩棲突擊車於7月30日在演訓過程中意外沉入海底，軍方出動大批人員歷經40小時後仍無法尋獲失蹤官兵，而美國海軍陸戰隊8月7日宣布，海軍救難大隊已尋獲失蹤的7名陸戰隊員及1名水手的遺體，同時也找到突擊車殘骸。

    這輛失事的AAV7兩棲突擊車上原有15名陸戰隊員及1名水手，其中8人立即被救上岸，但仍有1人身亡，另外仍有8人失蹤，美國軍方對此出動陸戰隊、海軍與海岸防衛隊直升機、船艦，歷經40小時搜救，一共找了超過1000平方海里的範圍，但最後仍是無法尋獲8名失蹤官兵的下落，第15陸戰遠征隊指揮官布朗齊（Christopher Bronzi）在2日宣布將行動目的從搜救改成尋找失蹤者遺體。

    根據美國《USNI News》報導，美國海軍陸戰隊在當地時間8月7日宣布，海軍救難大隊已尋獲8名失蹤官兵的遺體及突擊車殘骸，官兵遺體將被運送到德拉瓦州的多佛空軍基地，由葬儀事務組進行葬禮。然而尋獲突擊車殘骸也是此次行動的重大突破之一，預計將對車體展開調查，找出事故原因，海軍陸戰隊目前也暫停所有AAV7兩棲突擊車訓練，直到事故發生原因出爐後才會恢復正常訓練。

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