駐德美軍裁1.2萬 德政界人士指裁軍削弱北約力量
〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部週三宣布，駐德美軍將裁減約1萬2000人，其中有6400人將撤回美國，5600人會轉移到歐洲其他國家。對此，巴伐利亞州州長索德（Markus Soeder）與德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）皆表示，美國撤軍是在削弱北約。
綜合外媒報導，美軍自二戰結束以來，一直將德國視為其海外最重要的戰略據點之一，美軍位於德國的據點不僅關係到歐洲內部，同時也是向中東、非洲及其他地區派遣部隊的重要後勤樞紐。
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美國國防部長艾斯培（Mark Esper）週三宣布，駐德美軍約6400人將撤回美國，另有近5600人會從德國轉移到歐洲其他國家，美軍駐歐總部也將從德國斯圖加特遷往比利時，而部分美軍部隊將遷往義大利、波羅的海及黑海一帶。艾斯培表示，美軍在歐洲重新定位，目的是加強對俄羅斯的威懾力，強化北約力量，並為美軍軍眷提供更多協助。
巴伐利亞州州長索德（Markus Soeder）對美軍裁減作法感到遺憾，表示這項決定為德美關係帶來負擔，且美軍撤軍並沒有明顯的軍事目的，此舉甚至會削弱北約盟國以及美國本身的力量。談到即將在11月登場的美國大選，索德則說：「我們在等待這項決定屆時是否會延續下去。」
德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen表示，美軍撤軍並沒有強化北約，而是削弱北約，在考慮到俄羅斯和中東的持續性衝突，美軍的力量沒有增加，反而還更加減少。