駐德美軍裁1.2萬 德政界人士指裁軍削弱北約力量

巴伐利亞州州長索德及德國聯邦議院外交委員會主席呂特根都認為美國撤軍是在削弱北約。（法新社）

2020-07-30 11:11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部週三宣布，駐德美軍將裁減約1萬2000人，其中有6400人將撤回美國，5600人會轉移到歐洲其他國家。對此，巴伐利亞州州長索德（Markus Soeder）與德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）皆表示，美國撤軍是在削弱北約。

綜合外媒報導，美軍自二戰結束以來，一直將德國視為其海外最重要的戰略據點之一，美軍位於德國的據點不僅關係到歐洲內部，同時也是向中東、非洲及其他地區派遣部隊的重要後勤樞紐。

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美國國防部長艾斯培（Mark Esper）週三宣布，駐德美軍約6400人將撤回美國，另有近5600人會從德國轉移到歐洲其他國家，美軍駐歐總部也將從德國斯圖加特遷往比利時，而部分美軍部隊將遷往義大利、波羅的海及黑海一帶。艾斯培表示，美軍在歐洲重新定位，目的是加強對俄羅斯的威懾力，強化北約力量，並為美軍軍眷提供更多協助。

巴伐利亞州州長索德（Markus Soeder）對美軍裁減作法感到遺憾，表示這項決定為德美關係帶來負擔，且美軍撤軍並沒有明顯的軍事目的，此舉甚至會削弱北約盟國以及美國本身的力量。談到即將在11月登場的美國大選，索德則說：「我們在等待這項決定屆時是否會延續下去。」

德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen表示，美軍撤軍並沒有強化北約，而是削弱北約，在考慮到俄羅斯和中東的持續性衝突，美軍的力量沒有增加，反而還更加減少。

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