為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    駐德美軍裁1.2萬 德政界人士指裁軍削弱北約力量

    巴伐利亞州州長索德及德國聯邦議院外交委員會主席呂特根都認為美國撤軍是在削弱北約。（法新社）

    巴伐利亞州州長索德及德國聯邦議院外交委員會主席呂特根都認為美國撤軍是在削弱北約。（法新社）

    2020-07-30 11:11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部週三宣布，駐德美軍將裁減約1萬2000人，其中有6400人將撤回美國，5600人會轉移到歐洲其他國家。對此，巴伐利亞州州長索德（Markus Soeder）與德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）皆表示，美國撤軍是在削弱北約。

    綜合外媒報導，美軍自二戰結束以來，一直將德國視為其海外最重要的戰略據點之一，美軍位於德國的據點不僅關係到歐洲內部，同時也是向中東、非洲及其他地區派遣部隊的重要後勤樞紐。

    美國國防部長艾斯培（Mark Esper）週三宣布，駐德美軍約6400人將撤回美國，另有近5600人會從德國轉移到歐洲其他國家，美軍駐歐總部也將從德國斯圖加特遷往比利時，而部分美軍部隊將遷往義大利、波羅的海及黑海一帶。艾斯培表示，美軍在歐洲重新定位，目的是加強對俄羅斯的威懾力，強化北約力量，並為美軍軍眷提供更多協助。

    巴伐利亞州州長索德（Markus Soeder）對美軍裁減作法感到遺憾，表示這項決定為德美關係帶來負擔，且美軍撤軍並沒有明顯的軍事目的，此舉甚至會削弱北約盟國以及美國本身的力量。談到即將在11月登場的美國大選，索德則說：「我們在等待這項決定屆時是否會延續下去。」

    德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen表示，美軍撤軍並沒有強化北約，而是削弱北約，在考慮到俄羅斯和中東的持續性衝突，美軍的力量沒有增加，反而還更加減少。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美防長：駐德美軍裁減近1.2萬人 近半留歐洲其他國家
    2020-07-29 23:28

    美防長：駐德美軍裁減近1.2萬人 近半留歐洲其他國家
    台海軍情》美軍機連續12天現蹤 嚴密監控南海動態
    2020-07-26 16:00

    台海軍情》美軍機連續12天現蹤 嚴密監控南海動態
    買房除了看建商 營造品質也很重要！

    買房除了看建商 營造品質也很重要！
    軍武新知》美軍MQ-25無人機 預計今秋首掛加油莢艙試飛
    2020-07-25 16:03

    軍武新知》美軍MQ-25無人機 預計今秋首掛加油莢艙試飛
    軍情動態》美俄黑海48小時3度摩擦！俄羅斯蘇-27攔截美軍P-8A
    2020-07-25 10:28

    軍情動態》美俄黑海48小時3度摩擦！俄羅斯蘇-27攔截美軍P-8A
    軍情動態》美同意為智利F-16戰機進行全面升級 金額達185億元
    2020-07-24 12:43

    軍情動態》美同意為智利F-16戰機進行全面升級 金額達185億元
    國際今日熱門
    2020-07-29 12:38

    武漢肺炎》美國人口大州疫情惡化 加、佛州累計病例突破40萬

    2020-07-29 14:26

    港府擬延後立法會選舉 傳議員任期提請人大常委處理

    2020-07-29 12:24

    美官員：俄羅斯散布疫情假消息 試圖影響11月選舉

    2020-07-29 14:08

    軍情動態》美參院共和黨提振興計畫 撥2千億元採購軍備

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播