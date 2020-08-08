中國人大常委會將修法 禁止倒掛隨意丟棄五星旗

今天召開的中國全國人大常委會將首度審議「國旗法修正草案」，增列禁止倒掛五星旗與隨意丟棄五星旗。由於中國國旗法、國徽法均已列入基本法附件三，因此草案通過後，香港也要配合實施。（美聯社）

2020-08-08 15:23:46

〔中央社〕今天召開的中國全國人大常委會將首度審議「國旗法修正草案」，增列禁止倒掛五星旗與隨意丟棄五星旗。由於中國國旗法、國徽法均已列入基本法附件三，因此草案通過後，香港也要配合實施。

中國全國人民代表大會常務委員會第21次會議於8日至11日舉行。

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據中國新聞網報導，「國旗法修正草案」、「國徽法修正草案」8日提請人大常委會第21次會議審議。

中國全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉7日在記者會說明「國旗法修正草案」、「國徽法修正草案」內容時稱，這是因為2009年8月修法後，實施中遇到一些「不適應的問題」，需要與時俱進，進行修改完善。

香港過去曾發生多起蓄意倒掛五星旗的政治事件；2019年4月，香港中聯辦還發生過倒掛五星旗的烏龍事件。去年6月爆發「反送中」抗爭後，也發生過數起倒掛、丟棄事件。

香港「國旗及國徽條例」明定，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗、國徽、區旗或區徽，即屬違法，最高可處第5級罰款及監禁3年，但沒有明確規範倒掛與丟棄的行為。

根據香港「基本法」第18條，凡在附件三的法律，由香港在當地公布或立法實施。由於中國國旗法、國徽法已列入香港基本法附件三，中國人大常委會若通過「國旗法修正草案」，香港也要配合實施。

據報導，「國旗法修正草案」規定，「國旗」及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告；公民和組織在網路中使用「國旗」圖案，應當遵守相關網路管理規定，不得損害「國旗」尊嚴。

草案還明定，不得倒掛或者以其他有損「國旗」尊嚴的方式升掛、使用「國旗」；不得隨意丟棄「國旗」；大型群眾性活動結束後，活動主辦方應當妥善處置活動現場使用的各類「國旗」。

「國徽法修正草案」則進一步明確和限定「國徽」和「國徽」圖案的使用範圍，規定商標、產品外觀設計、商業廣告、日常用品和陳設布置等不得使用「國徽」和「國徽」圖案。

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