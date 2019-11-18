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港高院裁定「禁蒙面法」違憲 或將引發人大釋法

香港資深大律師湯家驊認為，港府將就高院18日的違憲裁決提出上訴。（取自湯家驊臉書）

香港資深大律師湯家驊認為，港府將就高院18日的違憲裁決提出上訴。（取自湯家驊臉書）

2019-11-18 22:26:39

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港高等法院18日裁定「禁蒙面法」的立法方式違憲，港警當天已立刻暫停執行「禁蒙面法」。泛民主派「公民黨」法律界立法會議員郭榮鏗18日敦促律政司撤銷有關違反「禁蒙面法」的檢控，同時呼籲港府不要繼續提出上訴，「這並非解決矛盾的方法」。

香港政府10月4日以「危害公安」為由，引用《緊急情況規例條例》（簡稱緊急法），繞過立法會審議程序，直接頒布《禁止蒙面規例》（簡稱禁蒙面法）；高院18日裁定，緊急法在「危害公安」的情況下使用，有違《基本法》下的憲制架構，且「禁蒙面法」明顯不符比例原則，也屬違憲。

前公民黨立法會議員、現任香港行政會議成員的資深大律師湯家驊認為，高院18日的裁決有爭議之處，相信港府會提出上訴；高院以《基本法》下憲制架構的立法、行政分權為理據，裁定「緊急法」應用範圍過大，行政機關侵奪立法機關的立法權而違憲，但《基本法》條文是否要求立法、行政分權，則有可爭議之處。

港府仍可向上訴庭或終審法院提出上訴，若法庭將來推翻高院裁決，「禁蒙面法」仍有追溯生效的可能；若終審法院仍維持高院的違憲裁決，則港府可以尋求中國全國人大常委會（人大）釋法。香港大學法律學院首席講師張達明認為，屆時人大若透過釋法程序，推翻香港法庭的違憲裁決，等同宣布香港「一國兩制」及司法獨立已名存實亡。

自香港主權移交中國後，人大曾先後五次釋法，最近一次是就《基本法》第104條進行釋法，解釋有關公職人員宣誓的原則、形式及內容，該次人大釋法導致梁頌恒、游蕙禎、羅冠聰等6名泛民主派人士被褫奪立法會議員資格；該案涉及2016年10月「立法會宣誓風波」，涉事者在立法會宣誓就任期間，使用侮辱中國的「支那」用語和髒話，掀起軒然大波。

香港公民黨立法會議員郭榮鏗呼籲港府，不要就18日高院違憲裁決繼續提出上訴。（取自郭榮鏗臉書）

香港公民黨立法會議員郭榮鏗呼籲港府，不要就18日高院違憲裁決繼續提出上訴。（取自郭榮鏗臉書）

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