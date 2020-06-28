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港版國安法將表決 香港前人大代表：支持「二次回歸」

中國全國人大常委會今日在北京舉行連3天會議，「港版國安法」草案被排入審議，照往例已相當於定稿；對此，擔任過前香港全國人大代表的譚惠珠（見圖）指稱，她支持「港版國安法」，希望令香港「二次回歸」。（美聯社資料照）

中國全國人大常委會今日在北京舉行連3天會議，「港版國安法」草案被排入審議，照往例已相當於定稿；對此，擔任過前香港全國人大代表的譚惠珠（見圖）指稱，她支持「港版國安法」，希望令香港「二次回歸」。（美聯社資料照）

2020-06-28 21:56:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（28）日在北京舉行連3天會議，「港版國安法」草案被排入審議，照往例已相當於定稿；對此，擔任過前香港全國人大代表的譚惠珠指稱，她支持「港版國安法」，希望令香港「二次回歸」。

綜合媒體報導，13屆全國人大常委會第20次會議今天上午起在北京人民大會堂舉行第1次全體會議，會中再審議「港版國安法」，並聽取「全國人大憲法和法律委員會」副主任委員沈春耀報告；香港的人大代表葉國謙轉述，「港版國安法」四項罪行已有清楚的字眼，預料最高罰則可判處終身監禁，獲得出席和負責審議的人大常委一致支持。

中國官媒《新華社》的報導未提及具體條文，但根據往例，代表「港版國安法」在全國人大常委會已近乎定稿階段，香港媒體推測，「港版國安法」可能會在30日閉幕時進行表決。

根據《立場新聞》報導，針對中國全國人大常委會即將表決通過「港版國安法」，全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠受訪表示，「港版國安法」的首要作用是「止暴制亂」，反問「全世界沒有哪一個國家允許外國人擔任法官，審理危害本國國家安全案件」？她認為，中國將權責交給香港行政長官處理，已經「非常公平」。

譚惠珠說，希望「港版國安法」立法能發揮讓香港「二次回歸」的作用，進一步「糾正香港一些人的錯誤價值觀」，讓他們認識到「香港人是中國人」，國家發展得好，香港也會好，對人類世界的發展同樣是好事；她並稱，這次立法由中國中央政府出手，具有緊迫性、正當性與合法性，她對此完全支持。

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