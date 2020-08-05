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    美國史上最貴選戰！拜登競選廣告將投入82億新台幣

    美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布將在11月選舉日前投入2.8億美元（約新台幣82億元）於電視廣告和社群媒體廣告。（路透）

    美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布將在11月選舉日前投入2.8億美元（約新台幣82億元）於電視廣告和社群媒體廣告。（路透）

    2020-08-05 23:01:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布將在11月選舉日前投入2.8億美元（約新台幣82億元）於電視廣告和社群媒體廣告上，此一金額將超越其對手川普（Donald John Trump）自2017年以來投入的廣告總支出。

    綜合媒體報導，拜登的競選經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）指出，將投入的電視廣告及社群廣告會著重於川普的失敗防疫策略，並讓拜登直接在鏡頭前面對群眾，呈現拜登溫暖且具同情心的領導者形象，與川普的失敗者形象呈現鮮明對比。

    拜登的競選廣告預計會在賓州、密西根州、威斯康辛州等無明顯政治立場的搖擺的地方投放，加上立場偏向共和黨的亞利桑那州和喬治亞州等，希望能夠動搖該州過往的政治立場。

    根據最新的全國民調顯示，拜登首次在一整季的民意調查中領先川普，加上在4月到6月期間，拜登總共從民主黨捐助者中收到了2.8億美元（約新台幣82億）的捐款，這讓拜登的競選團隊更加增添了信心。

    據美國媒體研究公司指出，截至今年秋天為止，川普已在11個州保留了將近1.5億美元（約新台幣43億）的電視廣告預算。媒體指出，為了爭取因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）隔離在家的美國民眾支持，此次的總統大選將會是美國競選史上花費最高的一次選戰。

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