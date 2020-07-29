副手人選提前曝光？ 拜登手持筆記意外成記者會焦點

美國民主黨總統參選人拜登28日召開記者會時的筆記，開頭第一行字寫的名字就是參議員賀錦麗（Kamala Harris）

2020-07-29 12:31:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統大選參選人拜登（Joe Biden）28日稍早舉行第3場大型記者會，儘管拜登稱副選人手下週才會正式公佈，但有媒體意外捕捉到拜登的筆記，開頭第一行字寫的名字就是參議員賀錦麗（Kamala Harris），更在下方列出5大重點。

據《CNN》報導，這5項重點就接在賀錦麗名字的下方，包括「不要懷恨在心」、「過去曾與我和吉兒一起競選活動」、「有才華」、「對競選有很大幫助」和「對她存有敬意」等，意外引發媒體關注，但拜登競選團隊拒絕回應這項消息。

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《CNN》指出，27日美國媒體《Politico》報導，前參議員多德（Chris Dodd）指出，賀錦麗2019年6月曾在民主黨初選辯論中批評拜登，他更表示，賀錦麗被問到關於辯論的攻擊時，多德描述，「她只是笑著說，這就是政治，毫無悔意」。

《CNN》提及，拜登在28日的記者會中堅持，副手人選要等下週才會公佈。外界認為，賀錦麗依然是目前呼聲最高的副手人選，但最後的關鍵在於，賀錦麗與拜登是否已修補了辯論攻擊的傷害，而賀錦麗還有另一層不可忽視的關係，她過去是拜登已世長子、前德拉瓦州（Delaware）總檢察長波‧拜登（Beau Biden）的好友。

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