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    被《哆啦AV夢》作者罵「令人作嘔」 黃之鋒亮大絕招擊殺

    前香港眾志秘書長黃之鋒遭《哆啦AV夢》作者禾野男孩辱罵「比屎尿屁還令人作嘔」。對此，黃之鋒今（5）日發文表示能諒解，禾野男孩之所以罵他，「實情只為表忠避過刑罰」。（路透）

    前香港眾志秘書長黃之鋒遭《哆啦AV夢》作者禾野男孩辱罵「比屎尿屁還令人作嘔」。對此，黃之鋒今（5）日發文表示能諒解，禾野男孩之所以罵他，「實情只為表忠避過刑罰」。（路透）

    2020-08-05 23:55:43

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒日前聲援《哆啦AV夢》作者禾野男孩的創作自由，卻遭禾野男孩反過來辱罵他「比屎尿屁還令人作嘔」。對此，黃之鋒今（5）日發文回應表示能諒解禾野男孩辱罵他，是為了向中共表忠以避過刑罰。不過，黃之鋒也俏皮在留言處貼出禾野男孩玩弄小熊維尼玩偶的照片。

    中國BL（男性間的戀愛）同人漫畫《哆啦AV夢》因內容涉及同性戀題材與腥羶色而遭中國政府查禁後，被關閉微博帳號的《哆啦AV夢》作者禾野男孩，則轉往推特發表「被道歉文」。

    對此，黃之鋒日前在臉書發文聲援「禾野男孩」的創作自由，並對禾野男孩未來可能被檢調判刑或是遭遇不測表示擔憂。黃之鋒指出，畢竟筆名「天一」的中國同性戀小說作者在前年被中共政權以「製作、販賣淫穢物品牟利罪」判處10年半有期徒刑。

    黃之鋒強調，面對白色恐怖不單單只是政治權利的問題，創作自由和資訊自由也會受到全面限制，但大家的應對態度，不應該是要避而不談，而是要更加聲援被清算的創作人。

    然而，微博被砍掉後的禾野男孩在轉往推特發展後，卻繪圖發文罵黃之鋒是「比屎尿屁還令人作嘔的東西！」

    對此，黃之鋒今（5）日在臉書發文回應，《哆啦AV夢》作者「現真身批評我，說我比屎尿更令人作嘔，實情只為表忠避過刑罰。」

    「如他今天不罵我，很可能明天已在黑獄。畢竟，中國大陸曾有同性戀小說作者被政權以『製作、販賣淫穢物品牟利罪』判處十年半有期徒刑。」黃之鋒表達諒解並解釋，「我寧願被已在微博遭封殺的漫畫作者禾野男孩抨擊，也不願看到他因精彩的同人作品《哆啦AV夢》而被判刑。祝願他一生平安。」

    而黃之鋒也在留言處貼出，禾野男孩自曬他工作室內的實拍照，該圖中禾野男孩拿紅繩把小熊維尼玩偶五花大綁，不但矇住小熊維尼的雙眼，還把小熊維尼懸吊在牆上。讓大批網友笑喊，「維尼我要進去了！」

    禾野男孩貼文與黃之鋒回應全文。（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

    禾野男孩貼文與黃之鋒回應全文。（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

    黃之鋒俏皮在留言處貼出，禾野男孩自曬他工作室內的實拍照，該圖中禾野男孩拿紅繩把小熊維尼玩偶五花大綁，不但矇住小熊維尼的雙眼，還把小熊維尼懸吊在牆上。讓大批網友笑喊，「維尼我要進去了！」（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

    黃之鋒俏皮在留言處貼出，禾野男孩自曬他工作室內的實拍照，該圖中禾野男孩拿紅繩把小熊維尼玩偶五花大綁，不但矇住小熊維尼的雙眼，還把小熊維尼懸吊在牆上。讓大批網友笑喊，「維尼我要進去了！」（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

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